Manualidades de Los Simpson: 3 ideas para modelar a los personajes de Springfield usando materiales reciclados

No hay familia más querida en el mundo del entretenimiento que Los Simpson y es por ello que existe todo un mundo alrededor de ella. No solo los productos oficiales de la saga son protagonistas, sino que las creaciones en formato digital, manualidades y hasta tatuajes se llevan todas las miradas.

En el caso de las manualidades, se trata de una práctica en auge fuera del ámbito escolar. Cada vez más personas se inclinan por ella como una escapada a las pesadas rutinas laborales y en busca de despejar la mente.

Manualidades de Los Simpson

Es por lo señalado que en esta oportunidad la propuesta de entretenimiento gira entorno a realizar algunas manualidades relacionadas con Los Simpson. Se trata de tres ideas creativas para modelar a los personajes de Springfield usando materiales reciclados:

Homero portapapeles

Materiales



1 tubo de cartón (de papel higiénico).

Pintura acrílica (amarilla, blanca, azul, café y negra) o papeles de colores para forrar.

Marcador negro de punta fina.

Pegamento.

Paso a paso



El cuerpo: Pinta o forra el tubo de cartón dividiéndolo en tres partes: la parte inferior azul (los pantalones), la parte media blanca (su clásica camisa) y la parte superior amarilla (su cabeza). No olvides dejar una pequeña "M" de cabello pintada a los lados de la cabeza y los dos pelos locos arriba. La cara: Con pintura café claro o un marcador, dibuja la famosa zona de la barba de tres días alrededor de la boca. Añade dos círculos blancos grandes con un punto negro en medio para sus icónicos ojos saltones. Los detalles: Con un marcador negro, dibuja las mangas de la camisa y las líneas de sus zapatos en la base.

Marge y su súper peinado

Materiales



1 botella pequeña de plástico (de agua o yogur líquido).

Algodón de botiquín (o lana azul que te haya sobrado de tejer).

Pintura azul (tempera o acrílico) y verde.

Un trozo de cartulina amarilla o foamy.

Paso a paso



El vestido: Pinta el cuerpo de la botella de color verde claro (el clásico vestido de Marge). El rostro: Recorta una tira de cartulina amarilla para rodear el cuello de la botella, que servirá de cara. Dibuja sus ojos grandes, sus pestañas y su collar de perlas rojas (puedes usar bolitas de papel de seda rojo para darle relieve). El peinado alto: Toma una buena cantidad de algodón, dale forma de cilindro alto y píntalo con cuidado usando pintura azul diluida en un poco de agua (o usa lana azul pegada en capas). Pégalo firmemente sobre la tapa de la botella extendiéndose hacia arriba. ¡Quedará con una textura esponjosa genial!

¿Cómo hacer a Bart Simpson con una caja de jugo?

Si estas dos primeras ideas te fascinaron, no querrás perderte de crear a un Bart Simpson alcancía con una caja de jugo Tetra Brik. Esta manualidad es muy entretenida y tiene una funcionalidad que a grandes y chicos servirá:

Materiales



1 caja vacía y limpia de jugo o leche (tamaño individual, de las rectangulares).

Cartón sobrante de alguna caja de cereal.

Pintura amarilla, roja y azul.

Cúter y pegamento.

Paso a paso

