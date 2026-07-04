¿Sin jersey de la Selección Mexicana? 3 ideas de outfits para lucirte en el México vs. Inglaterra
Este domingo, el país se pinta de tricolor para apoyar a la Selección Mexicana en el México vs. Inglaterra. Si no tienes jersey, checa estos outfits que van muy ad hoc con el partido.
Uno de los duelos más esperados por la afición mexicana llegó: México vs. Inglaterra. El juego por un pase a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo este domingo, 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México, en punto de las 6:00 p.m. (hora local). Durante dos horas, la atención total del país se posará ante el futuro de la Selección Mexicana. Si tú, al igual que millones de mexicanos, deseas unirte a la gran fiesta del fútbol, pero no tienes jersey, ¡no te preocupes! Aquí te compartimos 3 ideas de outfits para lucirte en el partido y apoyar a la escuadra tricolor.
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3 ideas de outfits para lucirte en el México vs. Inglaterra si no tienes jersey
Si bien la playera de la Selección Mexicana destaca como el jersey más vendido del torneo a nivel global, no muchos cuentan con ella. Por ello, te compartimos 3 ideas de outfits con prendas básicas para sumarte a la fiebre del fútbol y apoyar a México en su encuentro contra Inglaterra.
Casual
Este outfit es perfecto si vas a una reunión con amigos o algún restaurante o bar a ver el partido. Consiste en usar una overshirt, de preferencia verde bandera u olivo, con playera básica blanca y jeans. Los tenis pueden ser blancos o verdes para combinar con la sobrecamisa.
- Mujer:
- Hombre:
Deportivo
Si vas a asistir al estadio o planeas darte una vuelta por el Ángel, lo mejor es ir cómodo. Para ello, te recomendamos una sudadera oversize, ya sea de color verde pino o rojo vino. Puedes combinarla con unos jeans y tenis. Aunque, nuestra recomendación ideal serían unas botas tipo combate, pues lo más probable es que llueva por la tarde.
- Mujer:
- Hombre:
Alternativo
El “blokecore alternativo” se ha convertido en una de las tendencias favoritas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta consiste en estilizar jersey deportivos. Pero, si no cuentas con uno, no te preocupes, lo puedes sustituir por alguna playera tipo polo o alguna otra que de esas vibes “retro”. Combínala con unos jeans, tenis y agrega accesorios.
- Mujer
- Hombre:
Tip extra: lleva chamarra o gabardina
Como recomendación extra, lleva una gabardina o chamarra tipo puffer, esto no sólo sirve para elevar tu outfit, sino también para protegerte de la lluvia, pues se prevé una fuerte tormenta para el día del partido.