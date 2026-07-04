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¿Sin jersey de la Selección Mexicana? 3 ideas de outfits para lucirte en el México vs. Inglaterra

Este domingo, el país se pinta de tricolor para apoyar a la Selección Mexicana en el México vs. Inglaterra. Si no tienes jersey, checa estos outfits que van muy ad hoc con el partido.

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Checa estas 3 ideas de outfits para apoyar a la Selección Mexicana si no tienes jersey | Crédito: Pinterest / Unsplash

Escrito por: Daniela Arvizu

Uno de los duelos más esperados por la afición mexicana llegó: México vs. Inglaterra. El juego por un pase a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo este domingo, 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México, en punto de las 6:00 p.m. (hora local). Durante dos horas, la atención total del país se posará ante el futuro de la Selección Mexicana. Si tú, al igual que millones de mexicanos, deseas unirte a la gran fiesta del fútbol, pero no tienes jersey, ¡no te preocupes! Aquí te compartimos 3 ideas de outfits para lucirte en el partido y apoyar a la escuadra tricolor.

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3 ideas de outfits para lucirte en el México vs. Inglaterra si no tienes jersey

Si bien la playera de la Selección Mexicana destaca como el jersey más vendido del torneo a nivel global, no muchos cuentan con ella. Por ello, te compartimos 3 ideas de outfits con prendas básicas para sumarte a la fiebre del fútbol y apoyar a México en su encuentro contra Inglaterra.

Casual

Este outfit es perfecto si vas a una reunión con amigos o algún restaurante o bar a ver el partido. Consiste en usar una overshirt, de preferencia verde bandera u olivo, con playera básica blanca y jeans. Los tenis pueden ser blancos o verdes para combinar con la sobrecamisa.

  • Mujer:

  • Hombre:

Deportivo

Si vas a asistir al estadio o planeas darte una vuelta por el Ángel, lo mejor es ir cómodo. Para ello, te recomendamos una sudadera oversize, ya sea de color verde pino o rojo vino. Puedes combinarla con unos jeans y tenis. Aunque, nuestra recomendación ideal serían unas botas tipo combate, pues lo más probable es que llueva por la tarde.

  • Mujer:

  • Hombre:

Alternativo

El “blokecore alternativo” se ha convertido en una de las tendencias favoritas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta consiste en estilizar jersey deportivos. Pero, si no cuentas con uno, no te preocupes, lo puedes sustituir por alguna playera tipo polo o alguna otra que de esas vibes “retro”. Combínala con unos jeans, tenis y agrega accesorios.

  • Mujer

  • Hombre:

Tip extra: lleva chamarra o gabardina

Como recomendación extra, lleva una gabardina o chamarra tipo puffer, esto no sólo sirve para elevar tu outfit, sino también para protegerte de la lluvia, pues se prevé una fuerte tormenta para el día del partido.

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