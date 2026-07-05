Los participantes de MasterChef 24/7 disfrutaron de la vieja confiable de los fines de semana: una carnita asada, en su sábado de descanso, sin embargo, el verdadero reto no estuvo solo en lograr el término perfecto del corte, sino en encontrar el acompañamiento ideal para cortar la grasa y refrescar el paladar de los exigentes jueces.

La respuesta llegó en forma de latas de cerveza transformadas en una joya de la coctelería urbana: micheladas con chamoy y ajonjolí. Si quieres replicar en casa este combo ganador que salvó a más de uno en la cuerda floja, el secreto está en el equilibrio de texturas.

Cómo preparar micheladas con chamoy y ajonjolí al estilo MasterChef 24/7

Olvídate de las mezclas comerciales cargadas de azúcar; la clave de MasterChef 24/7 radica en la artesanalidad.

Ingredientes necesarios



Latas de cerveza clara u oscura (bien frías)

Chamoy líquido de buena consistencia

Ajonjolí tostado (aporta el toque crujiente)

Chile en polvo premium

Jugo de limón verde fresco

Salsa inglesa y jugo sazonador



Paso a paso para la micheladas perfecta

Para empezar, el escarchado es la carta de presentación. En un plato plano, coloca una buena cantidad de chamoy espeso. En otro recipiente, mezcla el chile en polvo con el ajonjolí tostado. Pasa la boca de la lata o del vaso firmemente por el chamoy y, de inmediato, por la mezcla seca. El ajonjolí no solo añade un factor visual increíble, sino que rompe la monotonía con un sabor sutil a nuez que contrasta con el picante.

Posteriormente,exprime el jugo de dos limones medianos, agrega tres golpes de salsa inglesa y dos de jugo sazonador. Si te gusta el toque denso, vierte una cucharadita extra de chamoy al fondo.

El resultado es una bebida con capas de sabor donde la acidez del limón, las salsas y el crujido inesperado del ajonjolí envuelven la frescura de la cerveza, ideal para limpiar el paladar después de un taco de cortes grasosos. ¡Oído, chef!