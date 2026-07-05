Así fue como comenzó la tierna historia de Jazmín y su amor por la comida que la llevó a MasterChef 24/7

Detrás de la tensión, los retos de campo y las duras críticas de los jueces en Mundo MasterChef 24/7, hemos podido ir conociendo poco a poco las historias de vida que nos recuerdan por qué amamos tanto este programa.

Esta semana, el foco se alejó un poco de las estaciones de cocina para centrarse en el pasado de una de las participantes más queridas de la temporada: Jazmín. A través de sus redes sociales, descubrimos que su vínculo con la gastronomía es mucho más profundo de lo que imaginábamos.

¿Cómo surgió el interés de Jazmín por la gastronomía y MasterChef 24/7?

En una reciente publicación desde su cuenta oficial de Instagram, el equipo de Jazmín compartió una serie de fotografías entrañables que documentan su infancia. Las imágenes, acompañadas del emotivo mensaje "Jazmín y la cocina: una historia que empezó desde niña", revelan que mucho antes de enfrentarse a los reflectores y portar el codiciado mandil, ella ya sabía lo que era trabajar duro frente a los fogones.La publicación detalla cómo creció envuelta en los aromas del pan recién hecho y una cocina en pleno movimiento.

Hija de padres cocineros, Jazmín de MasterChef 24/7 aprendió desde muy pequeña una lección invaluable: la comida no solo es alimento, es una herramienta poderosa para salir adelante. Su familia encontró en la venta de tacos, hamburguesas y pan casero la forma de sortear los obstáculos de la vida, convirtiendo el trabajo duro en su pan de cada día.

Quienes siguen fielmente la transmisión 24/7 han sido testigos de las batallas internas de Jazmín. En varias ocasiones, la joven ha abierto su corazón, confesando sentirse abrumada o insegura frente al inmenso talento de sus compañeros y la presión del reloj.