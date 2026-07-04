Con el estilo de un MasterChef 24/7: así se preparan los tacos de lengua del Chef Adrián Herrera

En una demostración de maestría culinaria, el reconocido Chef Adrián Herrera compartió en redes sociales los detalles fundamentales para transformar un clásico de las banquetas en una experiencia de alta cocina: los tacos de lengua con chile morita. En un video, el juez de MasterChef 24/7 detalló los pasos que elevan este platillo callejero. Aquí los ingredientes y cómo se preparan.

Esta es la receta del Chef Herrera para acompañar una carne asada al estilo MasterChef México|Facebook Chef Herrera

MasterChef 24/7: así se preparan los tacos de lengua al estilo del Chef Herrera

Esta receta no solo busca alimentar, sino rendir un homenaje a la cocina de calle. Para preparar los espectaculares tacos de lengua al estilo del Chef Adrián Herrera, se requieren los siguientes ingredientes:

Para la cocción de la lengua:



Lengua de res

Agua (suficiente para cubrir la pieza)

Cebolla

Ajo

Hojas de laurel

Sal

Para la salsa y el armado de los tacos:



Manteca de puerco

Tomate guaje

Ajo

Cebolla

Mezcla de chiles rojos picosos, específicamente chile morita

Tortillas

Sal adicional para sazonar

El secreto del Chef Herrera: tradición callejera con el toque de la manteca y el laurel.

La preparación de los tacos de lengua del Chef Herrera

Para preparar unos tacos de lengua estilo callejero, con el toque profesional del juez de MasterChef México 2026, sigue estos pasos:

1. Cocción de la lengua



El primer paso fundamental es lograr una textura suave.

Coloca la lengua en una olla con agua, cebolla, ajo, sal y hojas de laurel.

Déjala cocer durante muchas horas hasta que esté completamente suave.

Tip profesional: para verificar que esté lista, pícala con un cuchillo para sentir la textura; debe entrar sin resistencia.

2. Preparación de la carne



Una vez cocida y fría (o a temperatura manejable): corta la lengua en filetitos o, si lo prefieres, puedes deshebrarla.

3. Elaboración de la salsa y complementos



Calienta manteca de puerco en un sartén.

Para la salsa, sofríe en esa manteca ajo, cebolla, tomate guaje y una mezcla de chiles rojos picosos (como el chile morita).

Cebollitas: en la misma manteca, prepara cebolla con un toque de sal hasta que esté bien sazonada.

4. El toque final en el comal



Dora los filetitos de lengua en la manteca para que queden crujientes por fuera y jugosos por dentro.

en la manteca para que queden crujientes por fuera y jugosos por dentro. Calienta las tortillas directamente en la misma manteca donde se doró la carne y la verdura para que absorban todo el sabor.

5. Ensamblaje



Finalmente, toma tus tortillas calientes, añade una porción generosa de la lengua dorada, las cebollitas preparadas y corona con la salsa de chiles rojos.

El Chef Adrián Herrera señala que este proceso, aunque parece sencillo, requiere paciencia en la cocción para lograr ese otro nivel de sabor característico de los mejores puestos de la calle. Con su estilo característico, el experto culinario reafirmó su gusto por las piezas menos convencionales del animal, declarando que "los extremos siempre son los mejores: la cola y la lengua".

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