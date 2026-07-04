Con el estilo de un MasterChef 24/7: así se preparan los tacos de lengua del Chef Adrián Herrera
El famoso juez de MasterChef México 2026 tiene una deliciosa receta de tacos.
En una demostración de maestría culinaria, el reconocido Chef Adrián Herrera compartió en redes sociales los detalles fundamentales para transformar un clásico de las banquetas en una experiencia de alta cocina: los tacos de lengua con chile morita. En un video, el juez de MasterChef 24/7 detalló los pasos que elevan este platillo callejero. Aquí los ingredientes y cómo se preparan.
MasterChef 24/7: así se preparan los tacos de lengua al estilo del Chef Herrera
Esta receta no solo busca alimentar, sino rendir un homenaje a la cocina de calle. Para preparar los espectaculares tacos de lengua al estilo del Chef Adrián Herrera, se requieren los siguientes ingredientes:
Para la cocción de la lengua:
- Lengua de res
- Agua (suficiente para cubrir la pieza)
- Cebolla
- Ajo
- Hojas de laurel
- Sal
Para la salsa y el armado de los tacos:
- Manteca de puerco
- Tomate guaje
- Ajo
- Cebolla
- Mezcla de chiles rojos picosos, específicamente chile morita
- Tortillas
- Sal adicional para sazonar
La preparación de los tacos de lengua del Chef Herrera
Para preparar unos tacos de lengua estilo callejero, con el toque profesional del juez de MasterChef México 2026, sigue estos pasos:
1. Cocción de la lengua
- El primer paso fundamental es lograr una textura suave.
- Coloca la lengua en una olla con agua, cebolla, ajo, sal y hojas de laurel.
- Déjala cocer durante muchas horas hasta que esté completamente suave.
Tip profesional: para verificar que esté lista, pícala con un cuchillo para sentir la textura; debe entrar sin resistencia.
2. Preparación de la carne
- Una vez cocida y fría (o a temperatura manejable): corta la lengua en filetitos o, si lo prefieres, puedes deshebrarla.
3. Elaboración de la salsa y complementos
- Calienta manteca de puerco en un sartén.
- Para la salsa, sofríe en esa manteca ajo, cebolla, tomate guaje y una mezcla de chiles rojos picosos (como el chile morita).
- Cebollitas: en la misma manteca, prepara cebolla con un toque de sal hasta que esté bien sazonada.
4. El toque final en el comal
- Dora los filetitos de lengua en la manteca para que queden crujientes por fuera y jugosos por dentro.
- Calienta las tortillas directamente en la misma manteca donde se doró la carne y la verdura para que absorban todo el sabor.
5. Ensamblaje
- Finalmente, toma tus tortillas calientes, añade una porción generosa de la lengua dorada, las cebollitas preparadas y corona con la salsa de chiles rojos.
El Chef Adrián Herrera señala que este proceso, aunque parece sencillo, requiere paciencia en la cocción para lograr ese otro nivel de sabor característico de los mejores puestos de la calle. Con su estilo característico, el experto culinario reafirmó su gusto por las piezas menos convencionales del animal, declarando que "los extremos siempre son los mejores: la cola y la lengua".
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