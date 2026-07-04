MasterChef 24/7: la receta de tostadas de pata de la Chef Zahie, perfecta para una tarde futbolera
La receta de la Chef Zahie ofrece una preparación práctica y rendidora al estilo MasterChef México 2026 para cualquier reunión frente al televisor.
Las reuniones para disfrutar de un partido de futbol siempre son una buena excusa para preparar botanas con mucho sabor, y la Chef Zahie Téllez lo demuestra con una receta tradicional que conquista por su sencillez y frescura. La jueza de MasterChef 24/7 comparte su versión de las tostadas de pata, una opción ideal para acompañar cualquier encuentro deportivo en casa.
MasterChef 24/7: la receta de tosatadas de pata de la Chef Zahie
La preparación combina la textura característica de la pata de res cocida con un escabeche casero elaborado con cebolla, ajo, zanahoria rallada y chile en escabeche. El toque de vinagre blanco y tomillo aporta un equilibrio entre acidez y aroma, dando como resultado un platillo lleno de sabor que puede prepararse con anticipación.
"¡Si hay algo que amo, son las tostadas de pata! Y con esta receta queda llena de sabor y perfecta para disfrutar bien servidas", escribió la Chef Zahie para acompañar los ingredientes y el paso a paso de esta preparación.
Ingredientes:
- 1 kilogramo de pata de res cocida
- ¼ de taza de aceite de oliva
- ½ cebolla finamente picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 zanahoria rallada
- 1 chile en escabeche picado
- 1 taza de vinagre blanco
- ½ taza de agua
- 1 cucharada de tomillo
- 1 cucharada de pimienta
- Sal y pimienta al gusto
- Tostadas para servir
Cómo hacer las tostadas de pata de Zahie Téllez: paso a paso
Además de ser una receta rendidora y fácil de preparar, las tostadas de pata destacan por su sabor fresco y su versatilidad, convirtiéndose en una excelente alternativa para reuniones familiares, fines de semana o tardes futboleras.
Procedimiento:
- Calentar un sartén con aceite de oliva.
- Sofreír la cebolla, el ajo y la zanahoria hasta que se acitronen.
- Agregar el chile en escabeche picado, el agua y el vinagre, y cocinar hasta que el vinagre se evapore.
- Incorporar el tomillo, la pimienta y la sal, y dejar cocinar por 5 minutos.
- Retirar del fuego y dejar enfriar al menos 3 minutos.
- Añadir la pata de res cocida y mezclar bien.
- Servir sobre tostadas y disfrutar.
Como recomendación, si no cuentas con ajo confitado, la Chef Zahie sugiere partir un diente de ajo por la mitad y sofreírlo en el aceite antes de incorporar el resto de los ingredientes, logrando un sabor más profundo sin complicar la preparación.
"Además de su sabor espectacular, la pata es una excelente fuente de colágeno. ¡Compártela con alguien que no se le resista, como yo!", añadió la Chef de MasterChef México 2026.
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