3 diseños de uñas cortas para combinar con tu outfit de México en el Mundial 2026

Es oficial, nos encontramos en uno de los momentos más emocionantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, especialmente porque en estos momentos algunas selecciones han pasado a la fase de eliminación; como es el caso de México, quién se enfrentará contra Inglaterra el próximo domingo 05 de julio en punto de las 18: 00 hrs en el Estadio Ciudad de México. Es por eso que en esta ocasión te decimos cuáles son los diseños ideales para que lleves en tus uñas y así complementes tu look mexicano.

Puede interesarte: 5 manualidades de Saja Boys, los villanos de KPop Demon Hunters; ideas con materiales fáciles de conseguir

Mundial 2026: Diseños de uñas para portar y apoyar a la Selección Mexicana

Estos diseños gritan ¡Viva México! y son perfectos para que los combines con tu camiseta de la Selección Mexicana; además si lo que buscas es la comodidad, son perfectos para ti ya que son modelos ideales para uñas cortas. Cada uno es original, moderno y te hará lucir espectacular.

Diseño de uñas mexicanas: Modelo inspirado en la Talavera

Este diseño de uñas es ideal para las mujeres que aman lo discreto y sofisticado ya que el modelo consiste en tener una base en tono nude; color que es ideal para combinar con cualquier color de outfit. Con un pincel delgado y un color blanco añadirás figuras inspiradas en la talavera (la cual es una especie de diseño de cerámica típica de los estados de Puebla y Tlaxcala). Dibujalas en todas las uñas para que éstas sobresalgan.

Diseño de uñas mexicanas: Con figuras de nopales

Este diseño sin duda alguna es uno de los más originales. Consiste en mantener una base en color verde (puede ser el tono que prefieras), sobre las uñas dibujarás nopales y flores como girasoles o algunas típicas de México. Utiliza toda tu creatividad para mezclar colores y que luzca llamativa. Si lo prefieres puedes decorar con brillantina o pedrería. Esto representará la riqueza vegetal con la que cuenta el país.

Diseño de uñas mexicanas: Estrellas del color de la bandera de México

Este diseño sin duda alguna es uno de los más originales. Consiste en mantener una base en tono transparente y estrellas en color metálico en tonos verde, plata y rojo; tonos que son alusivos a la bandera de México. Puedes personalizar el diseño como más prefieras ya que incluso puedes añadir un par de piedras de color o plateadas para que resalten más. Por otro lado, es un diseño ideal para combinar con tu jersey de México este próximo domingo 05 de julio.