Como en clase de MasterChef 24/7: el ceviche estilo Nayarit que la Chef Isabel les enseñó a preparar a los cocineros

Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una auténtica clase de cocina del Pacífico mexicano con la Chef Isabel Carvajal. La "Maestra del fuego" compartió una de las preparaciones más representativas de la gastronomía de la costa oeste: el ceviche estilo Nayarit. Más allá de una simple receta, la experta culinaria explicó que el secreto está en respetar la frescura del pescado, el equilibrio entre la acidez del limón y la textura de cada ingrediente.

La receta de ceviche que la Chef Isabel enseñó en MasterChef 24/7

Durante la lección en la cocina oculta del Mundo de MasterChef México 2026, los cocineros aprendieron que este platillo se distingue por su sabor fresco y vibrante, así como por pequeños detalles que lo hacen único. En Nayarit es común añadir zanahoria rallada, unas gotas de salsa tipo inglesa, salsa picante e incluso un poco del caldo que suelta el propio ceviche, logrando una mezcla con mayor profundidad de sabor sin perder la esencia del pescado recién marinado.

Ingredientes para el ceviche (4 a 6 porciones):



1 kg de filete de pescado fresco (sierra, robalo, pargo o huachinango), cortado en cubos pequeños.

(sierra, robalo, pargo o huachinango), cortado en cubos pequeños. 1 taza de jugo de limón recién exprimido.

1/2 cebolla morada, finamente picada.

3 jitomates, picados en cubos.

2 pepinos, pelados y picados.

1 taza de cilantro fresco, finamente picado.

2 chiles serranos o jalapeños, finamente picados.

Sal y pimienta al gusto.

La Chef Isabel explicó paso a paso cómo lograr la textura ideal del pescado y el equilibrio perfecto entre el limón, las verduras frescas y los otros ingredientes.|Canva

Ingredientes opcionales (muy comunes en Nayarit):



1/2 taza de zanahoria rallada.

1 aguacate en cubos.

Salsa picante al gusto.

Un poco de jugo de naranja para suavizar la acidez del limón.

Así se prepara el ceviche estilo Nayarit de la Chef Isabel Carvajal

La Chef Isabel Carvajal también enfatizó la importancia de controlar el tiempo de cocción en el jugo de limón. Un marinado excesivo puede modificar la textura del pescado, por lo que recomendó vigilar el cambio de color y mantener la preparación siempre refrigerada para conservar su calidad y seguridad alimentaria.

Procedimiento:



Preparar el pescado: lava el filete, sécalo y córtalo en cubos de aproximadamente 1 cm. Cocer con limón: coloca el pescado en un recipiente de vidrio o acero inoxidable. Agrega el jugo de limón hasta cubrirlo completamente. Refrigera entre 20 y 40 minutos, mezclando una o dos veces, hasta que el pescado cambie de un color transparente a blanco. Escurrir (opcional): si prefieres un ceviche menos ácido, retira parte del jugo de limón. Mezclar: incorpora la cebolla, el jitomate, el pepino, el cilantro, el chile y la zanahoria. Sazona con sal y pimienta. Si lo deseas, añade unas cucharadas de jugo de naranja para equilibrar el sabor. Agregar el aguacate: incorpóralo al final para evitar que se deshaga. Reposar: refrigera de 10 a 15 minutos antes de servir para que se integren los sabores.

Acompaña con:



Tostadas de maíz.

Galletas saladas.

Rebanadas de aguacate.

Salsa Huichol o salsa picante.

Limones partidos.

En su publicación, la "Maestra del fuego" también dio un consejo. Señaló que "en muchas marisquerías de Nayarit se añade un poco del caldo del propio ceviche, unas gotas de salsa tipo inglesa y salsa picante para darle un sabor más intenso y característico". Y añadió que un paso importante es mantener siempre el pescado bien refrigerado y utilizar producto de calidad, apto para consumirse crudo o marinado.

"Fresco, ácido y con todo el sabor de Nayarit", comentó la Chef Isabel para acompañar su receta cuyo resultado es un ceviche ideal para compartir, acompañado de tostadas de maíz, aguacate, limones y salsa picante al gusto. Una receta tradicional que demuestra que, con ingredientes sencillos y una buena técnica, es posible llevar a la mesa uno de los sabores más emblemáticos de las costas de Nayarit.

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