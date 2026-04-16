3 ideas para reemplazar la sentadilla hack que tienen la misma función: hasta lo puedes hacer en casa

La sentadilla hack sirve para desarrollar los cuádriceps que se hace en máquina en el gym, pero hay 3 reemplazos de ejercicios que puedes hacer en casa y que sirven para lo mismo :

1. Sentadilla con pesa rusa:



Toma la pesa con ambas manos y sostenla frente a tu pecho.

Abre los pies a la altura de tus hombros.

Baja despacio como si te fueras a sentar en una silla.

Mantén la espalda recta y el pecho arriba.

Baja hasta que tus piernas formen un ángulo de 90°.

Sube empujando con los talones.

Así se hace la sentadilla rusa.|CANVA

2. Sentadilla búlgara:



Coloca un pie atrás sobre una silla o cama.

El otro pie queda firme en el suelo, adelante.

Baja el cuerpo doblando la pierna de adelante.

La rodilla trasera baja hacia el suelo.

Sube usando la pierna de adelante.

3. Zancadas:



Da un paso largo hacia adelante.

Baja el cuerpo hasta que ambas rodillas se doblen.

La rodilla de atrás casi toca el suelo.

Regresa a la posición inicial.

Cambia de pierna y repite.

Zancada: así se hace en casa.|CANVA

Barbell Medicine, expertos en ejercicios para una vida más saludable, recomienda hacer estos ejercicios al menos 3 o 4 series de 8 a 12 repeticiones, dos veces por semana para ver los mismos resultados que en un gimnasio.

Qué otros ejercicios de pierna y glúteo se pueden hacer en casa

Otros ejercicios de piernas y glúteos que también puedes hacer en casa sin la necesidad de máquinas costosas como en el gimnasio son fáciles de hacer. Vogue recomienda la siguiente lista:

Sentadilla : Baja como si te sentaras, espalda recta y sube empujando con los talones.

: Baja como si te sentaras, espalda recta y sube empujando con los talones. Zancadas alternas: Da un paso al frente, baja, regresa y cambia de pierna.

alternas: Da un paso al frente, baja, regresa y cambia de pierna. Puente de glúteo : Acostado, eleva la cadera apretando glúteos y baja controlado.

: Acostado, eleva la cadera apretando glúteos y baja controlado. Peso muerto : Baja el torso con la espalda recta llevando la cadera hacia atrás y vuelve a subir.

: Baja el torso con la espalda recta llevando la cadera hacia atrás y vuelve a subir. Step-up lateral : Sube de lado a un escalón o banca con un pie y baja controlado.

: Sube de lado a un escalón o banca con un pie y baja controlado. Salto de rana : Baja en sentadilla y salta hacia adelante, cayendo suave.

: Baja en sentadilla y salta hacia adelante, cayendo suave. Abducción patada latera l: De pie o en el suelo, levanta la pierna hacia un lado y regresa.

l: De pie o en el suelo, levanta la pierna hacia un lado y regresa. Patada de abductores: En posición de “cuatro puntos”, empuja la pierna hacia atrás o en diagonal y vuelve.

Recuerda que, además del ejercicio, también es importante llevar una dieta balanceada y acudir con un nutriólogo para valoración especializada.