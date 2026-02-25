Las corbatas son una prenda que muchas de las ocasiones se acumula con el paso de los años y se abandona en el closet, ya sea por el desgaste de la tela o porque cambió la moda. No obstante, con estas 3 ideas podrás reciclar las viejas que ya no uses y darles una segunda vida, como lo son estos 7 ejemplos para reutilizar ropa: te verás aesthetic y retro.

En este artículo, las opciones de reutilización serán para utilizar día con día en el hogar o como un accesorio más, ideas que ni te imaginas que puedes hacer con las corbatas viejas que tú o tu papá dejaron en el olvido y es necesario sacar del guardarropa para renovarlo, así como estos 7 ejemplos para reutilizar los suéteres que ya no uses para convertirlos en cojines bonitos.

De prenda de vestir a decorativo personal o del hogar

1. Centro de mesa

Parece difícil de creer, pero la prenda de vestir la puedes convertir en un centro de mesa decorativo con la técnica similar del Plato de Desdren. No se requiere de mucho trabajo, pues solo es juntar las corbatas y darles la forma circular, para que estén listas y le den un toque diferente multicolor a tu comedor.

3 ideas para reciclar corbatas viejas que ya no uses y darles una segunda vida|Pinterest

2. Bolsa reciclable

Haz un tipo morralito con las corbatas viejas y pasadas de moda con la ayuda de una máquina de coser. Es ideal para llevar a comprar la despensa de la semana para evitar las bolsas de plástico o también como bolso de mano, pues se verá aesthetic.

3 ideas para reciclar corbatas viejas que ya no uses y darles una segunda vida|Pinterest

3. Estuche para anteojos

Saca del guardarropa las corbatas que ya nunca usarás y conviértelas en un estuche para tus anteojos o lentes de sol para que no se te rayen cuando te traslades de un lugar a otro, con un diseño que llamará la atención. También puedes convertirlo en una funda de celular o para guardar tus accesorios de valor.