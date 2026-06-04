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3 cortes de fleco que te quitan años e iluminan el rostro después de los 50

Un corte de pelo con fleco puede hacer la diferencia, mira estas opciones de looks para lucir más joven y radiante.

cortes de fleco que te quitan años y te iluminan el rostro después de los 50
|Crédito: Pinterest

Escrito por: Vanesa Olmos

¿Estás pensando en hacerte un cambio de look que te quite unos años de encima? Te sugerimos los cortes de pelo con fleco para que tu rostro se ilumine y rejuvenezca. El flequillo por sí solo suele dar un aspecto de juventud y frescura, pero si tienes más de 50 años es preciso que elijas uno que le vaya bien a tu tipo de rostro.

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Cortes de pelo con fleco para rejuvenecer el rostro

Flequillo de lado

Este tipo de corte de pelo es perfecto para las mujeres que quieren sentirse cómodas y arregladas sin pasar mucho tiempo en el tocador. Se trata de un fleco de lado y un corte medio en capas.

Fleco degrafilado

Si buscas un aspecto natural y desenfrenado, este tipo de fleco es el ideal, ya que hará que tu melena se vea hermosa. Este corte es perfecto si tienes el cabello corto o medio.

Fleco estilo cortina

Si lo tuyo es la sensualidad, te sugerimos este tipo de fleco en cortina, el cual es hermoso e idóneo si lo quieres llevar estructurado o bien el largo, te permite esconderlo para algunas ocasiones especiales.

Tintes de pelo para iluminar la cara y disimular las líneas de expresión

Si ya elegiste tu corte de pelo con flequillo, pero quieres darle un plus especial a tu look para lucir mucho más joven te recomendamos que pintes tu cabello; sin embargo, debes de ser muy cuidadosa al elegir el color, pues una mala elección podría romper el efecto rejuvenecedor.

Te recomendamos que lleves tonos claros y no oscuros, así tendrás iluminación en el rostro y hará un efecto para que las arrugas y manchas del rostro sean menos visibles. Lleva los siguientes efectos o tonos de pelo:

  • Chocolate
  • Rubios dorados
  • Rubio miel
  • Castaño claro
  • Babylights
  • Balayage
  • Hair Contouring

¡La última transformación del año en el Escuadrón de la belleza!

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