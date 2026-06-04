3 cortes de fleco que te quitan años e iluminan el rostro después de los 50
Un corte de pelo con fleco puede hacer la diferencia, mira estas opciones de looks para lucir más joven y radiante.
¿Estás pensando en hacerte un cambio de look que te quite unos años de encima? Te sugerimos los cortes de pelo con fleco para que tu rostro se ilumine y rejuvenezca. El flequillo por sí solo suele dar un aspecto de juventud y frescura, pero si tienes más de 50 años es preciso que elijas uno que le vaya bien a tu tipo de rostro.
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Cortes de pelo con fleco para rejuvenecer el rostro
Flequillo de lado
Este tipo de corte de pelo es perfecto para las mujeres que quieren sentirse cómodas y arregladas sin pasar mucho tiempo en el tocador. Se trata de un fleco de lado y un corte medio en capas.
Fleco degrafilado
Si buscas un aspecto natural y desenfrenado, este tipo de fleco es el ideal, ya que hará que tu melena se vea hermosa. Este corte es perfecto si tienes el cabello corto o medio.
Fleco estilo cortina
Si lo tuyo es la sensualidad, te sugerimos este tipo de fleco en cortina, el cual es hermoso e idóneo si lo quieres llevar estructurado o bien el largo, te permite esconderlo para algunas ocasiones especiales.
Tintes de pelo para iluminar la cara y disimular las líneas de expresión
Si ya elegiste tu corte de pelo con flequillo, pero quieres darle un plus especial a tu look para lucir mucho más joven te recomendamos que pintes tu cabello; sin embargo, debes de ser muy cuidadosa al elegir el color, pues una mala elección podría romper el efecto rejuvenecedor.
Te recomendamos que lleves tonos claros y no oscuros, así tendrás iluminación en el rostro y hará un efecto para que las arrugas y manchas del rostro sean menos visibles. Lleva los siguientes efectos o tonos de pelo:
- Chocolate
- Rubios dorados
- Rubio miel
- Castaño claro
- Babylights
- Balayage
- Hair Contouring
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