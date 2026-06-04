Mhoni Vidente lanza inquietante advertencia sobre el 6 de junio: ¿se acerca el “Día del Diablo”?

A pocos días de haber iniciado el sexto mes del año, las predicciones de la astróloga Mhoni Vidente han provocado una ola de comentarios luego de que asegurará que el próximo 6 de junio será una fecha que estará rodeada de energías intensas y fenómenos que podrían generar incertidumbre a nivel espiritual y social.

De acuerdo con Mhoni Vidente, junio es un mes especialmente significativo debido a que corresponde al sexto mes del año, una cifra que en diversas tradiciones esotéricas se relaciona con la carta del Diablo en el tarot, según en sus recientes lecturas afirman que durante estos días podrían presentarse “energías envueltas en la oscuridad” y situaciones inesperadas en distintos ámbitos.

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Una de sus palabras que más han llamado la atención del público e internautas están relacionadas a la advertencia sobre una supuesta manifestación de fuerzas oscuras durante el 6 de junio, fecha que algunos grupos esotéricos identifican como “El Día del Diablo”, donde incluso se podría aparecer un símbolo de los llamados “ojos de lucifer”.

Aunque las predicciones de la reconocida astróloga han coincidido en pocas ocasiones, hasta el momento, no se ha confirmado que llegue a pasar algo fuera de lo normal la fecha señalada anteriormente. Asimismo, especialistas en la historia de las religiones y estudios bíblicos han expresado que no existe evidencia científica ni religiosa oficial que respalde la existencia de una fecha reconocida como la llegada del diablo. Recordemos que la asociación proviene principalmente de las interpretaciones populares del número 666, mencionado en el libro bíblico del Apocalipsis como el “número de la bestia”.

¿Por qué el 6 de junio es llamado “Día del Diablo”?

Según la creencia surge por la repetición del número seis y su relación con el 666, una cifra que históricamente ha sido vinculada al mal dentro de algunas interpretaciones de la tradición cristiana. Aunque el 6 de junio no forma parte de ninguna festividad religiosa oficial relacionada con Satanás, la fecha suele generar interés entre seguidores del esoterismo y las profecías ya que coincide el día 6, del mes 6 del 2026.