3 ideas para reutilizar la cáscara del plátano y darles otro uso en el hogar

El plátano es una de las frutas más populares que existe y que se caracteriza por tener una gran cantidad de beneficios para la salud, y que en este caso aportará muchas proteínas y minerales al organismo. Pero, lo que también debemos mencionar son las cáscaras, que aunque parezca extraño, se vuelven a reutilizar para diversos usos para el hogar y que los especialistas en DIY recomendaron. Por eso, hay tres ideas para que puedas reutilizarlas y saber cuáles son todas las ventajas.

Entre las características que debemos mencionar de la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’ es que podrás reutilizar todo tipo de elementos y objetosque creíamos que ya no servían, pero que podremos darle una nueva utilidad. Esto también contribuye también al cuidado del medio ambiente y de optar por métodos naturales sin gastar nada de dinero y una de las opciones son las cáscaras de plátano, conocidas por su gran cantidad de beneficios y que muchos cometen el errorde deshacerse de ellas.

Cuando hablamos de las cáscaras de plátano, debemos mencionar de algunos de los beneficios que posee, como el hecho que aporta una gran cantidad de beneficios para la salud digestiva, para el cuidado de la piel y para otro tipo de usos. En este caso, te dejaremos tres ideas para reciclar estas cáscaras, de acuerdo a los especialistas en DIY.

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3 usos que podemos darle a las cáscaras de plátano para el hogar

Mascarilla facial hidratante: la parte interior del plátano es perfecta para hidratar y nutrir la piel del rostro; y antes de aplicarla como mascarilla, es fundamental que se limpie para eliminar cualquier residuo químico y luego frotar suavemente la parte interna de la cáscara sobre la piel de la cara y dejar actuar por 10 minutos para enjuagara.

Fertilizante natural: sin dudas que es otro de los usos que podrás darle a la cáscara de plátano, y lo único que tendrás que hacer es cortar la cáscara en pequeños trozos y enterrarlos cercade las raíces y esto hará que los nutrientes como el potasio, fortalezcan y estimulen el crecimiento saludable de flores y vegetales.