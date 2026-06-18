La razón por la que hay números rojos en la cinta métrica

A la hora de la construcción o cualquier trabajo que se haga en el hogar, uno de los elementos que no puede faltar es la cinta métrica. Sus usos son múltiples ya que puedes medir muebles, proyectos de reciclaje, arreglos o incluso colgar un cuadro.

Por lo general se utilizan los números que aparecen en color negro, pero los de tono rojo suelen pasar desapercibidos. Si bien, pueden parecer simples marcas dentro de la escala de medición, estas cumplen una función que ha sido diseñada específicamente para facilitar trabajos de construcción y carpintería.

¿Cuál es el sentido de los números rojos en la cinta métrica?

Cabe destacar que los números destacados en rojo aparecen en la mayoría de las cintas métricas, sobre todo en las que han sido fabricadas para los mercados donde se utiliza el sistema imperial. Las marcas aparecen cada 16 pulgadas que equivale a 40,6 centímetros.

El motivo por la que aparecen estas marcas es porque la separación entre ellas es una medida estándar que se utiliza para poder instalar parantes o montantes en estructuras de paredes. Por estos números rojos es que los trabajadores tienen la posibilidad de identificar de manera rápida dónde deben realizar marcas o fijaciones sin necesidad de hacer cálculos repetitivos.

Por ende, este sistema de marcas nos da la posibilidad de agilizar tareas y reducir posibles errores durante la construcción, mejorando la precisión y la eficiencia del trabajo.

Esta es una medición interesante.|Canva

Este no es el único secreto ya que la cinta métrica también tiene otras funciones diseñadas para mejorar la exactitud de las mediciones. Algunos ya los conocen, pero aquí los vamos a develar para quienes lo ignoran.

La cinta cuenta con un gancho metálico ubicado en el extremo que fue diseñado para moverse ligeramente. Ese desplazamiento compensa el grosor del propio gancho y garantiza que la medición sea precisa tanto al medir desde un borde exterior como desde uno interior.

También te puedes encontrar que algunas cintas indican en su carcasa el ancho exacto del cuerpo de la herramienta. Su función es poder permitir mediciones de espacios internos apoyando la cinta contra una pared y sumando automáticamente la medida de la carcasa.