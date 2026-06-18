Manualidades de Sailor Moon: 3 ideas para hacer tus propios personajes en casa

El entretenimiento es necesario en todas las etapas de la vida de las personas. Desde que somos niños buscamos la forma de entretenernos y de “matar al aburrimiento”, algo que años atrás dependía en gran medida de nuestra imaginación y creatividad.

Noticias Estado De México del 17 de junio 2026

El paso de los años y el avance de la tecnología multiplicaron la forma en que podemos entretenernos y todo parece estar al alcance de un clic. Sin embargo, alejarse de las pantallas es necesario y aquí es donde aparecen las manualidades como una alternativa.

La importancia de las manualidades

Las manualidades siempre han sido un aspecto importante de la educación infantil ya que los proyectos de aprendizaje creativo fomentan la imaginación natural del niño y le ayudan a desarrollar otras aptitudes esenciales para la vida que le acompañarán durante años, sentencia un informe difundido por el Museo Infantil del Condado de Sonoma (California).

Esta institución afirma que las manualidades ofrecen a los niños una forma divertida e interactiva de poner en práctica aspectos como su motricidad fina y su capacidad para resolver problemas. De todos modos, no es una práctica únicamente para los más pequeños sino que los adultos también podemos incursionar en ellas porque pueden ser el cable a tierra que precisamos.

Manualidades de Sailor Moon

Para quienes están buscando en las manualidades la excusa para despegar a los niños de las pantallas y lograr una actividad compartida, que además sirva para romper con las agobiantes rutinas, las siguientes ideas de seguro servirán.

Se trata de propuestas relacionadas con la saga Sailor Moon, una de las producciones que entretuvo durante años a varias generaciones y sobre la que podemos crear en casa nuestros personajes con simples pasos:

Figuras de acción flexibles con limpiapipas y fieltro

Materiales



Limpiapipas (blancos, amarillos/dorados y del color de la Sailor que elijas).

Fieltro de colores (blanco, azul, rojo, amarillo, etc.).

Silicona líquida o pegamento para tela.

Tijeras y un marcador permanente de punta fina.

Paso a paso



El esqueleto: Enrolla dos o tres limpiapipas para formar el cuerpo, los brazos y las piernas. Deja una pequeña argolla en la parte superior para la cabeza. El volumen: Envuelve el esqueleto con un poco de algodón o fieltro blanco para darle grosor al cuerpo, especialmente en el torso y las extremidades. El uniforme: Corta tiras de fieltro blanco para la sección del leotardo. Luego, corta rectángulos pequeños para las botas, la falda plisada y, por supuesto, los icónicos moños (el del pecho y el de la espalda). Tómate tu tiempo con el cuello de marinero. La cabeza y el cabello: Puedes usar una pequeña esfera de anime (telgopor) forrada de fieltro o hacer la cabeza directamente con fieltro relleno. Corta el patrón del cabello (por ejemplo, los odangos y las coletas largas de Serena) y pégalo alrededor. Detalles: Dibuja los ojos en un trozo de papel blanco, píntalos, recórtalos y pégalos en la cara para un acabado más limpio, o dibújalos directamente sobre el fieltro con el marcador.

Personajes estilo "Chibi" con porcelana fría o masa de sal

Materiales



Porcelana fría (blanca o ya teñida).

Pinturas acrílicas y pinceles finos.

Estecas o herramientas de modelado (puedes usar palillos y un cuchillo sin filo).

Pegamento vinílico.

Paso a paso



La base: Modela una esfera para la cabeza y un pequeño cono para el cuerpo. Recuerda que el estilo Chibi se caracteriza por tener la cabeza casi del mismo tamaño que el cuerpo. Las extremidades: Agrega pequeños cilindros para los brazos y las piernas. Si vas a hacer a Sailor Moon, añade dos conos pequeños en las piernas que simulen sus botas. El cabello mechón por mechón: Para el cabello, aplana pequeñas porciones de masa, dale forma de pico con los dedos y ve pegándolas en la cabeza de atrás hacia adelante. Para los odangos, haz dos esferas perfectas y únelas con un trozo de palillo de dientes para que no se caigan. Secado y pintura: Deja secar la figura por 24 a 48 horas (lejos del sol directo). Una vez que esté completamente rígida, saca los acrílicos. Pinta los ojos grandes y expresivos, los detalles dorados de la tiara y el broche de transformación. Acabado: Aplica una capa de barniz transparente (brillante o mate) para proteger la pintura.

Siluetas de acrílico falso (Glass Painting) en acetato

Materiales



Una hoja de acetato transparente (sirven las tapas de las carpetas de encuadernar).

Una imagen impresa de tu personaje de Sailor Moon favorito (del tamaño que desees el cuadro).

Marcador permanente negro de punta fina o pintura dimensional negra.

Pinturas acrílicas de colores y pinceles.

Paso a paso

