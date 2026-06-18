6 ideas de zapatos tipo loafers para ir a trabajar cómoda por menos de 500 pesos
Los llamados mocasines son un tipo de calzado que destaca por su elegancia, por lo que es buena idea llevarlos al trabajo
En el mundo de la moda hay diferentes tipos de zapatos, para todo tipo de ocasión, desde casuales hasta elegantes, como lo son estos 6 modelos tipo loafers que son cómodos para ir a trabajar y que cuestan menos de 500 pesos. Sin duda, una buena opción si quieres verte como una alta ejecutiva. Así puedes maquillar los ojos caídos y pequeños en piel madura para que luzcan más jóvenes: paso a paso.
Antes que nada, se debe entender que los zapatos tipo loafers son los que se les conoce como mocasines, un calzado clásico, cómodo y sin agujas. En mujeres se puede combinar con diferentes outfits, como con faldas, vestidos, pantalones y hasta jeans. En el mercado hay unos modelos que son caros, pero hay otros que puedes conseguir a un bajo costo y con una gran calidad. Conoce los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30
Los 6 modelos de zapatos loafers de menos de 500 pesos
1. Piel sintética: Es el clásico modelo para llevar a la oficina, ya que su diseño liso en colores como el negro, café o beige combina con pantalones de vestir, jeans y faldas. Se pueden comprar en tiendas departamentales o en línea por menos de 500 pesos.
2. Herraje metálico: Llevan una pieza dorada o plateada en el empeine que aporta un aspecto más elegante sin perder comodidad. Son ideales para llevar en una salida casual y pueden conseguirse desde 399 pesos.
3. Gamuza sintética: Los tonos camel, taupe o vino son tendencia y combinan fácilmente con prendas neutras. El precio ronda entre ellos 450 y 500 pesos.
4. Suela chunky: Este tipo de suela ofrece mayor amortiguación para caminar durante varias horas, por lo que es uno de los modelos más populares y comprados, ya que su precio es de aproximadamente 420 pesos.
5. Mules: Este modelo es para llevar durante la temporada primavera-verano, debido a que el diseño deja el talón descubierto, por lo que resulta un modelo fresco.
6. Tipo charol: Es una buena opción para las personas que buscan un calzado cómodo con un toque formal. Su precio en el mercado es de 450 pesos.