En el mundo de la moda hay diferentes tipos de zapatos, para todo tipo de ocasión, desde casuales hasta elegantes, como lo son estos 6 modelos tipo loafers que son cómodos para ir a trabajar y que cuestan menos de 500 pesos. Sin duda, una buena opción si quieres verte como una alta ejecutiva. Así puedes maquillar los ojos caídos y pequeños en piel madura para que luzcan más jóvenes: paso a paso.

Antes que nada, se debe entender que los zapatos tipo loafers son los que se les conoce como mocasines, un calzado clásico, cómodo y sin agujas. En mujeres se puede combinar con diferentes outfits, como con faldas, vestidos, pantalones y hasta jeans. En el mercado hay unos modelos que son caros, pero hay otros que puedes conseguir a un bajo costo y con una gran calidad. Conoce los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30

Los 6 modelos de zapatos loafers de menos de 500 pesos

1. Piel sintética: Es el clásico modelo para llevar a la oficina, ya que su diseño liso en colores como el negro, café o beige combina con pantalones de vestir, jeans y faldas. Se pueden comprar en tiendas departamentales o en línea por menos de 500 pesos.

6 ideas de zapatos tipo loafers para ir a trabajar cómoda por menos de 500 pesos|IA

2. Herraje metálico: Llevan una pieza dorada o plateada en el empeine que aporta un aspecto más elegante sin perder comodidad. Son ideales para llevar en una salida casual y pueden conseguirse desde 399 pesos.

3. Gamuza sintética: Los tonos camel, taupe o vino son tendencia y combinan fácilmente con prendas neutras. El precio ronda entre ellos 450 y 500 pesos.

4. Suela chunky: Este tipo de suela ofrece mayor amortiguación para caminar durante varias horas, por lo que es uno de los modelos más populares y comprados, ya que su precio es de aproximadamente 420 pesos.

5. Mules: Este modelo es para llevar durante la temporada primavera-verano, debido a que el diseño deja el talón descubierto, por lo que resulta un modelo fresco.

6. Tipo charol: Es una buena opción para las personas que buscan un calzado cómodo con un toque formal. Su precio en el mercado es de 450 pesos.