Abraham Maslow, psicólogo estadounidense: “La capacidad de estar en el momento presente es un componente principal de la salud mental”

La Asociación Americana de Psicología define a la psicología como la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano. El fin último de esta disciplina es comprender y explicar cómo piensan las personas, cuáles son sus motivaciones y por qué actúan de cierta manera en diferentes contextos y situaciones.

Noticias Oaxaca del 17 de junio 2026

La psicología se ha nutrido del trabajo de muchos psicólogos que se dedicaron a la investigación pura, explorando los fundamentos de la mente humana, mientras que otros aplicaron y aplican estos conocimientos en contextos reales como las consultas terapéuticas o las organizaciones empresariales, señala la Corporación Universitaria Iberoamericana.

¿Por qué estudiar a Abraham Maslow?

Entre los profesionales que son estudiados por los futuros profesionales de esta disciplina se encuentra Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense que es considerado como uno de los principales fundadores de la psicología humanista.

Estudiar a este psicólogo norteamericano es considerado como algo fundamental, según diferentes fuentes de información, ya que generó una gran transformación en la psicología al desplazar el foco desde la enfermedad mental hacia el potencial humano y la autorrealización, fundando así la corriente humanista.

Abraham Maslow y una frase para reflexionar

El enfoque que Abraham Maslow le imprimió al mundo de la psicología sigue vigente en la actualidad y muchas de sus frases también. “La capacidad de estar en el momento presente es un componente principal de la salud mental” es una de las premisas con las que el psicólogo nos invita a reflexionar sobre el ritmo de vida que llevamos.

En la actualidad, esta frase se aplica desconectando el piloto automático digital para gestionar la atención frente al bombardeo de notificaciones y la multitarea. Esta premisa de Abraham Maslow nos lleva a reflexionar que estar presente en el siglo XXI es el verdadero antídoto contra la ansiedad tecnológica y la clave para conectar con lo real.