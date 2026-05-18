Los signos que aprovechan la energía del portal y atraerán el amor del 19 al 22 de mayo

El portal del amor se abrirá a partir del martes 19 y hasta el viernes 22 de mayo con buenas noticias para los signos que han cultivado el amor entre sus hábitos. De acuerdo con el horóscopo semanal de Mhoni Vidente , este periodo traerá señales de encuentros emocionales, conexiones kármicas y cierre de ciclos sentimentales. Son seis signos los que resultarán más beneficiados por esta energía astral.

1. Aries

Aries será uno de los signos más favorecidos en el amor durante estos días, ya que la energía del portal lo impulsa a analizar sus emociones con mayor claridad y abrirse a conversaciones sinceras. Si deja atrás la impulsividad, podría vivir un acercamiento importante con alguien especial o fortalecer un vínculo sentimental que parecía inestable.

2. Tauro

Tauro, al encontrarse en plena temporada de cumpleaños, irradiará magnetismo y seguridad personal. El portal energético potenciará su capacidad de atraer personas compatibles y crear conexiones más profundas. Los Tauro solteros podrían recibir una declaración inesperada o iniciar una relación prometedora.

6 signos tienen oportunidad en el amor esta semana, según el horóscopo.|(Gemini/Canva)

3. Cáncer

Cáncer tendrá una intuición extremadamente poderosa, lo que le permitirá reconocer quién realmente aporta paz y estabilidad a su vida sentimental. Este signo atraerá personas con energía emocional compatible y podría vivir encuentros marcados por la conexión espiritual y la sensibilidad.

4. Libra

Libra será uno de los signos con mayor oportunidad de sanar el corazón y abrir espacio a un nuevo amor. El portal le ayudará a cerrar heridas del pasado y dejar atrás relaciones que ya no vibran con su energía actual. Entre el 19 y el 22 de mayo podrían surgir reconciliaciones positivas o nuevas oportunidades románticas.

5. Escorpión

Escorpión también aprovechará intensamente esta energía, especialmente porque su magnetismo estará elevado. El portal favorecerá encuentros apasionados, conexiones profundas y decisiones importantes en temas sentimentales. Será un periodo ideal para dejar fluir las emociones sin miedo al compromiso.

6. Piscis

Piscis estará altamente conectado con la energía espiritual del portal, lo que aumentará su atractivo emocional y su capacidad de manifestar relaciones auténticas. Este signo podría recibir señales claras del universo sobre una persona importante o iniciar una etapa sentimental mucho más estable y positiva.

¿Qué pasará con los demás signos en el portal del amor?

El resto de los signos estarán más enfocados en asuntos personales, económicos y emocionales internos. Según las predicciones de Mhoni Vidente, Virgo, Capricornio y Sagitario podrían vivir momentos románticos, aunque su energía estará más concentrada en la transformación interior.