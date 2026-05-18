Cómo maquillar los ojos marrones para que se vean más claros y parezcan verdes
Hay un secreto que pocas personas conocen para sacarle provecho a su belleza y consiste en maquillar los ojos marrones para que luzcan muy lindos.
Los ojos marrones o café claro tienen una ventaja que pocas personas saben aprovechar. Y es que cuando se usa la técnica para maquillar correcta, es posible lograr que la mirada se vea mucho más luminosa y hasta darles cierto toque de luz con destellos de color verde, lo que ayuda a resaltar las sombras para un look sumamente favorecedor.
¿Cómo maquillar los ojos marrones? 4 tips de belleza que te salvarán para cualquier ocasión
- Elige colores de sombra que contrasten con el café. Si quieres un efecto llamativo en la mirada, pero que no se vea sobrecargado, tienes que recurrir a las sombras que contrasten. Por ejemplo, los ojos marrones se pueden maquillar con morado, ciruela, borgoña, pues intensifican el tono original y les da brillo.
- Delinea el lagrimal. Si tú prefieres los maquillajes más intensos y que te hagan resaltar en cualquier lugar, entonces los delineadores de colores se volverán tus favoritos. Busca tonos similares a los de tus sombras y pásalos suavemente por el lagrimal, cuidando no lastimarte y que no se recorra a la zona de ojeras. En caso de que no consigas los delineadores, toma una brocha delgada y ocupa las sombras de siempre.
- Aplica capas finas de rímel para amplificar la mirada. La máscara de pestañas es esencial en el maquillaje y aunque hay quienes prefieren una mirada voluminosa, lo cierto es que cuando tienen una apariencia natural es cuando el color de los ojos se puede apreciar mejor. Empieza rizando tus pestañas y ve aplicando capas de rímel con movimientos ascendentes, lo que hará que se vean larguísimas y que la luz contraste de una forma espectacular.
- Complementa con un maquillaje más natural. Considerando que en esta rutina para maquillar los ojos marrones la mirada es la protagonista, lo mejor es complementar con un "beauty look" mucho más discreto. Lo ideal es unificar el tono de la piel con una base ligera o protector con color, darle vida a los pómulos con un toque de blush en crema para un acabado natural y un labial aterciopelado.