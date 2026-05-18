Cómo maquillar los ojos marrones para que se vean más claros y parezcan verdes

Los ojos marrones o café claro tienen una ventaja que pocas personas saben aprovechar. Y es que cuando se usa la técnica para maquillar correcta, es posible lograr que la mirada se vea mucho más luminosa y hasta darles cierto toque de luz con destellos de color verde, lo que ayuda a resaltar las sombras para un look sumamente favorecedor.

¿Cómo maquillar los ojos marrones? 4 tips de belleza que te salvarán para cualquier ocasión