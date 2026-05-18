Las 7 recomendaciones clave para controlar la presión arterial

Controlar la presión arterial es un punto indispensable a realizar, ya que con ello podemos prevenir enfermedades cardiovasculares que pongan en riesgo la salud y el bienestar de nuestro organismo.

Por suerte, ya hay recomendaciones clave que podemos aplicar para tener cierta estabilidad; para que los intentes, te vamos a detallar de cuáles se tratan, empleando la opinión de los expertos.

¿Cómo controlar la presión arterial?

El portal de Mayo Clinic explica que es posible controlar la presión arterial sin el uso de medicamentos, siendo cambios en nuestro estilo de vida que podemos implementar, con los que lograremos disminuir el riesgo de enfermedades cardiacas. Por eso deja algunas recomendaciones clave que podemos hacer:

Ejercicio: Las actividades aeróbicas nos ayudan a reducir la presión alta; se recomienda hacer mínimo 30 minutos al día. No olvidemos que un aumento de peso también logra subir la presión. Alimentación saludable: Aumenta tu consumo de frutas, verduras, lácteos bajos en grasas, granos y cereales integrales. También puedes optar por una dieta mediterránea. Disminuye el consumo de sal: Mejorará tu salud cardiaca y la presión; se recomienda consumir mil 500 mg por día o menos. Deja de fumar: Fumar favorece el aumento de la presión arterial. Buen descanso: Aunque no lo parezca, un mal descanso favorece una presión alta, así que procura dormir de 7 a 9 horas. Mantenga chequeos regulares: Verifica tu presión desde casa; igualmente, con un médico consulta con qué frecuencia debe hacerlo, en qué momento del día y cómo hacerlo. Disminuya su consumo de alcohol: Hacerlo favorece la disminución de la presión.

¿Con qué se mide la presión arterial?

El aparato que se necesita para medir la presión es el tensiómetro digital. Para hacerlo es muy sencillo, solamente debes sentarte derecho, apoyar espalda y pies, coloca tu brazo sobre la mesa y ajusta el brazalete en unos 2.5 centímetros por encima del plieque del codo. Desinfla el aparato y realiza la medición.

Aun así, te recomendamos acudir a un médico, ya que será el indicado para darte la explicación detallada. Realiza las recomendaciones clave para controlar la presión arterial y cuidar tu salud.