3 ingredientes naturales que te darán un pelo largo, brilloso y sedoso si se los agregas a tu shampoo, no gastarás dinero

En muchas ocasiones se nos hace fácil hacernos un cambio de look con nuestra propias manos, sin embargo, nuestro cabello es el principal afectado de nuestros experimentos provocando que al final presente deshidratación, puntas abiertas, frizz, estancamiento etc, por eso si sufres de estos problemas te dejamos 3 ingredientes naturales que puedes agregarle a tu shampoo y que servirán como una bomba para que tu cabello crezca más rápido, este hidratado y sedoso.

Romero: El romero es uno de los ingredientes naturales más populares para promover el crecimiento capilar por eso te recomendamos agregar unas ramitas de romero en tu shampoo, déjalo reposar por 15 días en un lugar oscuro, después de ese tiempo puedes utilizarlo como de costumbre, masajea tu cuero cabelludo con la mezcla y enjuaga con abundante agua, verás cómo tu pelo obtiene brillo y resistencia, además que se intensificará el color de tu cabello natural.

El romero es una planta muy importante para el Feng Shui.|Canva

Aloe Vera: El aloe vera hidrata profundamente sin dejar sensación grasosa, es ideal si tu cabello está dañado o teñido a tal grado que te queda el famoso “pelo en pausa” si quieres repararlo te sugerimos agregar trozos de aloe vera al shampo déjalo reposar por una semana y usa normalmente. Realiza masajes y déjalo actuar por cinco minutos, después enjuaga con abundante agua, puedes repetir el proceso.

|Pinterest

Cebolla, clavo, romero: Esta mezcla de cebolla, clavo y romero te ayudan a a estimular el crecimiento de tu cabello si llegas a esta temporada donde tu melena no crece puedes hacer uso de este remedio con su uso constante y paciencia verás un notorio cambio en su longitud.

Para realizar este "shampoo mágico" necesitaras de un shampoo de bebé que este libre de sulfatos, agrega cerca de 5 piezas de clavo de olor, un tercio de cebolla picada y al menos tres ramitas de romero revuelve bien los ingredientes dentro de la botella de shampoo y déjalo reposar por 15 días en un lugar oscuro, pasado el tiempo puedes utilizarlo de costumbre, no solo te conquistará por sus resultados, si no también el olor que desprende, ya que el clavo se intensifica desapareciendo el de la cebolla.