3 maneras de reutilizar vasos viejos con estilo: Ideas aesthetic y modernas para decorar tu hogar con glamour

Convierte vasos viejos en decoración moderna con estas ideas aesthetic y glam.

3 maneras de reutilizar vasos viejos con estilo aesthetic y darle glamour moderno a tu hogar
3 maneras de reutilizar vasos viejos con estilo aesthetic y darle glamour moderno a tu hogar|Imagen de IA

Escrito por: Hugo Pantoja

Los vasos que ya no se usan en el hogar pueden convertirse fácilmente en elementos decorativos llenos de glamour y personalidad, pero sobre todo con un enfoque aesthetic y moderno. Toma en cuenta que es posible transformar objetos comunes en piezas elegantes que aportan estilo a cualquier espacio del hogar.

Ahora lee: 10 diseños de uñas coreanas aesthetic y lindas

DIY glam: 3 formas modernas de reciclar vasos viejos y transformar tu decoración

Porta velas para una decoración elegante

Una de las maneras más sencillas de reutilizar vasos viejos es convertirlos en portavelas decorativas. Considera el añadir pintura translúcida o acabados metálicos para lograr un efecto más sofisticado, ideal para salas, recámaras o cualquier espacio.

Porta velas para una decoración elegante
Porta velas para una decoración elegante|Imagen de IA

Organizadores aesthetic para maquillaje o accesorios

Algunos vasos de vidrio pueden transformarse en organizadores modernos para brochas de maquillaje, plumas o cualquier tipo de accesorios. Agrega tonos neutros, etiquetas minimalistas o detalles brillantes, para darle una estética más elegante.

Organizadores aesthetic para maquillaje o accesorios
Organizadores aesthetic para maquillaje o accesorios|Imagen de IA

Mini macetas decorativas con estilo moderno

Otra idea práctica para reutilizar vasos de vidrio es convertirlos en “minimacetas”, en donde puedes colocar suculentas o cualquier tipo de plantas pequeñas. Este tipo de decoraciones aporta frescura ambiental, combinando perfectamente con estilos minimalistas y contemporáneos.

Mini macetas decorativas con estilo moderno
Mini macetas decorativas con estilo moderno|Imagen de IA

Apostar por el DIY aesthetic ayuda a renovar espacios con un estilo moderno, creativo y fresco.

