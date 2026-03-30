3 maneras de reutilizar vasos viejos con estilo: Ideas aesthetic y modernas para decorar tu hogar con glamour
Convierte vasos viejos en decoración moderna con estas ideas aesthetic y glam.
Los vasos que ya no se usan en el hogar pueden convertirse fácilmente en elementos decorativos llenos de glamour y personalidad, pero sobre todo con un enfoque aesthetic y moderno. Toma en cuenta que es posible transformar objetos comunes en piezas elegantes que aportan estilo a cualquier espacio del hogar.
DIY glam: 3 formas modernas de reciclar vasos viejos y transformar tu decoración
Porta velas para una decoración elegante
Una de las maneras más sencillas de reutilizar vasos viejos es convertirlos en portavelas decorativas. Considera el añadir pintura translúcida o acabados metálicos para lograr un efecto más sofisticado, ideal para salas, recámaras o cualquier espacio.
Organizadores aesthetic para maquillaje o accesorios
Algunos vasos de vidrio pueden transformarse en organizadores modernos para brochas de maquillaje, plumas o cualquier tipo de accesorios. Agrega tonos neutros, etiquetas minimalistas o detalles brillantes, para darle una estética más elegante.
Mini macetas decorativas con estilo moderno
Otra idea práctica para reutilizar vasos de vidrio es convertirlos en “minimacetas”, en donde puedes colocar suculentas o cualquier tipo de plantas pequeñas. Este tipo de decoraciones aporta frescura ambiental, combinando perfectamente con estilos minimalistas y contemporáneos.
Apostar por el DIY aesthetic ayuda a renovar espacios con un estilo moderno, creativo y fresco.