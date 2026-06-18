Cómo reemplazar el color blanco de la cocina por este verde oliva que es tendencia en 2026

El color blanco, durante años considerado el estándar en el diseño de la cocina, está siendo reemplazado por el verde oliva: una tonalidad que aporta calidez, sofisticación y una conexión más directa con la naturaleza. En 2026, esta tendencia gana protagonismo en muebles, paredes y revestimientos.

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La popularidad de este tono responde a una búsqueda de espacios más acogedores y personalizados. Diversos estudios de diseño y entidades como la American Society of Interior Designers (ASID) señalan que los colores inspirados en elementos naturales continúan marcando el rumbo de la decoración contemporánea, especialmente en ambientes donde se busca equilibrio visual y bienestar.

Diseño de interiores: ¿Por qué el verde oliva está reemplazando al blanco en las cocinas modernas?

El blanco sigue siendo un color vigente, pero muchos profesionales consideran que el verde oliva ofrece una alternativa más cálida y con mayor personalidad. Esta tonalidad combina fácilmente con materiales naturales como la madera, la piedra y las fibras vegetales: elementos que continúan dominando las tendencias de interiorismo.

Entre las razones que explican su auge se encuentran:



Aporta calidez visual: genera ambientes más acogedores sin perder elegancia.

genera ambientes más acogedores sin perder elegancia. Conecta con la naturaleza: forma parte de la tendencia biophilic design, que busca incorporar referencias naturales dentro del hogar.

forma parte de la tendencia biophilic design, que busca incorporar referencias naturales dentro del hogar. Es versátil: puede adaptarse tanto a cocinas modernas como rústicas, clásicas o mediterráneas.

puede adaptarse tanto a cocinas modernas como rústicas, clásicas o mediterráneas. Combina con múltiples materiales: funciona especialmente bien junto a madera clara, mármol, granito y detalles metálicos.

funciona especialmente bien junto a madera clara, mármol, granito y detalles metálicos. Tiene carácter atemporal

Según especialistas en diseño residencial, el verde oliva también ayuda a crear espacios visualmente equilibrados y menos fríos que las cocinas completamente blancas.

¿Cómo incorporar el verde oliva en la cocina sin perder luminosidad?

Una de las principales dudas al adoptar colores más intensos es si el ambiente perderá luz o amplitud. Sin embargo, los expertos afirman que el verde oliva puede utilizarse estratégicamente para conservar una sensación luminosa y moderna.



Aplicarlo en los muebles inferiores: permite introducir color sin saturar el espacio visual.

permite introducir color sin saturar el espacio visual. Combinarlo con encimeras claras: superficies blancas o en tonos piedra ayudan a equilibrar el conjunto.

superficies blancas o en tonos piedra ayudan a equilibrar el conjunto. Incorporar detalles de madera natural: crean una estética cálida y armoniosa.

crean una estética cálida y armoniosa. Utilizar paredes neutras: beige, blanco roto o arena son excelentes aliados para destacar el verde oliva.

beige, blanco roto o arena son excelentes aliados para destacar el verde oliva. Sumar iluminación adecuada: la luz natural y las luminarias cálidas potencian la riqueza de este tono.

Diseñadores de interiores coinciden en que una de las fórmulas más exitosas consiste en combinar gabinetes verde oliva con herrajes en acabados metálicos y materiales orgánicos. De esta manera, la cocina adquiere una apariencia contemporánea, elegante y alineada con las tendencias.