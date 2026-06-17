3 mascarillas caseras para equilibrar el cuero cabelludo graso con puntas secas

El fenómeno del cuero cabelludo graso con puntas secas, que es conocido técnicamente como cabello mixto, se debe a una disfunción en la distribución del sebo natural. Algunas mascarillas caseras pueden funcionar para resolver este problema.

Si los ingredientes que utilizamos tienen una doble acción, pueden enfocarse en la raíz para regular la grasa y en las puntas para restaurar la elasticidad y sellar la cutícula.

Para tratar con este tipo de cabello sin empeorar ninguna de las dos condiciones, es fundamental evitar las mezclas uniformes en toda la cabeza. El uso de ingredientes reguladores en el cuero cabelludo ayudará a limpiar los folículos sin resecar y los aceites vegetales nutrirán la queratina desgastada de las puntas.

Las 3 mascarillas caseras para equilibrar el cuero cabelludo

Mascarillas de yogur y limón y de aceite de oliva

Para aplicar en la raíz, deberás mezclar 3 cucharadas de yogur natural con el jugo de medio limón. El ácido cítrico corta el exceso de grasa y limpia el folículo.

Mientras que de medios a puntas puedes colocar una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Coloca las mezclas en tu cabello y deja reposar durante varios minutos para después enjuagar.

Estas son las 3 mascarillas caseras para equilibrar el cuero cabelludo|Pexels: Yaroslav Shuraev

Mascarilla de aloe vera y aguacate y de miel

Para la raíz, extrae 3 cucharadas de gel puro de aloe vera y bátelo hasta que quede líquido. Después, hidrata el cuero cabelludo sin aportar una sola gota de grasa.

En la zona de las puntas, tritura la mitad de un aguacate maduro y mézclalo con 1 cucharada de miel de abejas. Al momento de aplicar, masajea el aloe vera en el cuero cabelludo y distribuye la pasta de aguacate y miel en los medios y puntas secas.

Las mascarillas caseras que ayudan a tu cabello a recuperarse|Pexels: Armin Rimoldi

Mascarilla de vinagre de manzana y de aceite de coco

En la raíz, aplica una mezcla de 2 cucharadas de vinagre con 4 cucharadas de agua purificada con ayuda de un atomizador.

En las puntas, entibia una cucharada de aceite de coco orgánico hasta que se vuelva líquido y aplica desde los medios.

