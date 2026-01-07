3 métodos fáciles y rápidos para lucir unas ondas de sirena sin usar una sola herramienta de calor

Si este 2026 quieres iniciarlo con nuevas técnicas de peinado para lucir radiante en la oficina o escuela, aquí te dejamos los mejores trucos fáciles y rápidos para que puedas presumir unas ondas de sirena libres de calor para evitar el quiebre, la resequedad y el frizz que puede provocar el uso constante de planchas y tenazas.

Trenzas nocturnas para ondas relajadas

Una de las técnicas más populares consiste en trenzar el cabello ligeramente húmedo antes de dormir. Mientras más finas sean las trenzas, más marcadas quedarán las ondas. Recuerda que amarrar el cabello con ligas o donas de satín evitarán que se vea marcado el amarre y evitarán que tengas puntas quebradas.

A la mañana siguiente, solo basta soltar, peinar con los dedos y aplicar un poco de crema o spray fijador ligero. Es ideal para quienes buscan un acabado natural y con poco volumen.

“Twists” o torsiones con ligas

Una manera súper sencilla de obtener un cabello con ondas es dividir el cabello en mechones, torcerlos sobre sí mismos y sujetarlos con ligas o pasadores. El truco está en dejar secar al aire por completo, mínimo dos a cuatro horas, según el grosor del cabello. Al soltarlos, el resultado son ondas más estructuradas que pueden durar todo el día si se sellan con un producto anti-frizz.

Ondas con pañoleta o banda de tela

Para esta opción se utiliza una pañoleta suave o una banda de tela colocada como corona. Se enrollan los mechones alrededor y se dejan varias horas. Es una alternativa cómoda, especialmente para dormir, y deja ondas amplias tipo “beach waves”, perfectas para looks desenfadados.

Consejos para evitar un mal resultado al momento de hacer un peinado con ondas

Estas tres opciones te ayudarán a crear un cabello con movimiento y textura por eso es recomendable que si realizas estas técnicas durante la noche, no presionar el cabello con demasiada fuerza, ya que evitará que tengas un buen descanso.



Con cualquiera de estas técnicas funciona mejor si aplicas antes un producto ligero de hidratación y evita cepillar fuerte para evitar el frizz.

Peina siempre con los dedos para conservar la forma.