3 métodos de organización para vaciar tu mente cuando te sientes saturada

Sentirse saturada mentalmente es una respuesta biológica normal ante el exceso de pendientes, la sobreinformación y la falta de estructura en el día a día. Cuando el cerebro intenta recordar todo al mismo tiempo, experimenta un colapso en su memoria de trabajo, lo que eleva los niveles de cortisol. Por lo que es necesario aplicar diferentes métodos de organización.

Para recuperar el enfoque y la paz mental, es necesario externalizar los pensamientos utilizando métodos de organización visuales y lógicos que actúen como un disco duro externo para tu cerebro.

Vaciar la mente no es un proceso místico; se trata de una estrategia de productividad respaldada por la neurociencia que te permite clasificar tus tareas según su urgencia, relevancia o tiempo de ejecución.

Los 3 métodos de organización para vaciar tu mente cuando estás saturada

Método del Brain Dumping

Toma una hoja de papel en blanco y escribe durante 5 o 10 minutos seguidos todo lo que te preocupe, desde correos laborales pendientes hasta llamadas personales, ideas o compras del supermercado.

Una vez que tu mente quede en blanco, clasifica los elementos en tres categorías: "Acciones inmediatas", "Tareas delegables o posponibles" y "Preocupaciones fuera de mi control".

Los mejores métodos de organización para despejar tu mente|Pexels: RDNE Stock project

Matriz de Eisenhower

Dibuja un plano con cuatro cuadrantes. El cuadrante 1 es para lo urgente e importante; el cuadrante 2 para lo no urgente pero importante; el cuadrante 3 es para lo urgente pero no importante y el cuadrante 4 es para lo no urfente y no importante. Al ordenar tu lista de esta manera, la mente deja de percibir todo como una crisis.

Así puedes vaciar tu mente con métodos de organización sencillos|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Método Kanban

Divide un tablero físico o digital en tres columnas simples: por hacer, en proceso y hecho. Coloca tus pendientes en la primera columna y mueve físicamente las tarjetas conforme avances. La regla de oro es no tener más de dos o tres tareas al mismo tiempo en la columna "En proceso"; esto evita el multitasking y le da al cerebro la satisfacción visual de ver el progreso real.

