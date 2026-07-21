La HISTORIA COMPLETA de inicio a fin entre Michelle y Lancer en MasterChef 24/7

En MasterChef 24/7 no solamente hay espectaculares retos de cocina, la convivencia también se convirtió en el escenario perfecto para que surgieran "shippeos" que se vivieron al máximo en la pantalla. Es el caso de la historia de amor entre Lancer y Michelle, que a pesar de que fue corta, sí los tuvo entusiasmados por varias semanas en las que derramaron miel por los rincones.

Sin embargo, todo parece indicar que este romance ya llegó a su final de manera definitiva. Y es que a diferencia de otras ocasiones en las que los cocineros se distanciaban y luego tenían reconciliaciones, los "Lanchelle" ahora sí hablaron del tema con mucha seriedad y tomaron la decisión de que lo mejor era seguir por caminos separados.

¿Cómo empezó el romance de Michelle y Lancer en MasterChef 24/7? Su paso del "odio al amor"

Al inicio de MasterChef 24/7, nadie se esperó que la relación de amor más vibrante entre los participantes sería protagonizada por Lancer y Michelle. Esto porque no se llevaban bien y hasta la joven cocinera llegó a mostrar que su compañero no le agradaba del todo, un sentimiento que compartía con Carmen, quien llegó a decir que le tenían "cringe" por su forma tan peculiar de ser.

@masterchefmx ¡Ya se hizo el guiso! Michelle y Lancer coquetean más que nunca 😏😍 ¿Tenemos nuevo romance en el Mundo MasterChef? 🤭 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Conforme pasaron los días esto cambió y empezaron a frecuentarse poco a poco, hasta que Flor les dio el empujón que les faltaba. Esto porque cuando la guerrerense tuvo el Pin, los eligió para la brigada de limpieza y este se volvió el pretexto perfecto para que pasaran tiempo juntos, lo que terminó haciendo que descubrieran que tenían personalidades afines y se dio una atracción física que no pudieron ignorar.

¿Por qué terminaron Lancer y Michelle? Así fue su ruptura en MasterChef 24/7

Si bien ambos participantes aseguraron que su relación todavía no era formal y que se estaban conociendo, su convivencia se hizo cada vez más íntima y los cocineros prácticamente pasaban todo el día juntos entre besos y arrumacos por todo el Mundo MasterChef 24/7. Tristemente para ellos, esto no fue suficiente para que las cosas funcionaran y al poco tiempo empezaron a tener problemas, protagonizando discusiones muy acaloradas.

Una de las más fuertes fue cuando Michelle le reclamó a Lancer que platicara con Ixdti, aún cuando él le dijo que solo fue una interacción profesional. Y aunque en ese momento lo arreglaron, las diferencias se fueron haciendo evidentes e incluso la modelo llegó a admitir que ya no estaba segura de nada. La estocada final llegó el lunes 20 de julio, cuando al volver del reto por el Pin, platicaron de las cosas con las que ya no se sentían a gusto y tomaron la decisión de separarse, pero siguiendo con un trato respetuoso.