Cómo se desinfectan los jitomates correctamente: paso a paso sin cloro

Hay ingredientes que son muy populares en la cocina mexicana porque se usan para una infinidad de preparaciones y se tienen que manejar con mucho cuidado para aprovecharlos al máximo. Es el caso de los jitomates, que son indispensables para salsas, sopas, guisados o hasta ensaladas, pero que sin importar si se trata de recetas frías o calientes, tiene que estar bien limpio y saber cómo se desinfectan las piezas fácilmente.

De acuerdo con un artículo de The Texas A&M University Sistem, este proceso de limpieza para ingredientes consiste en solo un par de pasos muy sencillos de seguir. Esto ya que solo hay que poner cada jitomate bajo un chorro de agua limpia y con ayuda de las manos, ir frotando suavemente la superficie para "quitar" la suciedad, en especial si se trata de productos que todavía traen rastros de tierra al momento de comprarse.

Hay que lavar los jitomates con las manos para quitar los restos de tierra o suciedad|Freepik

¿Los jitomates se desinfectan con jabón?

Una creencia errónea que muchas personas tienen todavía, es que el jabón y el cloro ayudan a garantizar la desinfección de los comestibles porque "refuerza" la limpieza. Sin embargo, esta práctica es muy poco segura, ya que hablando específicamente de los jitomates, se trata de un producto con textura porosa.

Los jitomates NUNCA se desinfectan con jabón ni cloro|Freepik

Esto significa que los detergentes pueden llegar a "traspasarse" hacia el interior de los vegetales y ni siquiera un enjuague abundante puede prevenirlo del todo, según datos de Food and Drug Administration. Así que por eso las recomendaciones generales para cuando se desinfectan los jitomates, es hacerlo solamente con agua limpia y sin añadir ningún tipo de químicos.

¿Cómo guardar los jitomates en el refrigerador para que no se echen a perder?

Una vez que los tomates (como se le conoce al jitomate en algunas regiones de México y hacen referencia a las piezas rojas y no al tomatillo) estén bien limpios, el siguiente paso es almacenarlos de la forma correcta en el refrigerador para que duren más tiempo. La forma más sencilla de hacerlo es en recipientes limpios y de buen tamaño, poniendo las piezas con cuidado para que no se aplasten.

