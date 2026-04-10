3 modelos de bikinis para verte elegante y no llamativa

Los bikinis nunca pasarán de moda, ya que son la pieza perfecta para los días de playa o los momentos en alberca, además de que puedes elegir el adecuado, dependiendo de tu estilo y de tu tipo de cuerpo.

Los trajes de baño no siempre deben ser llamativos para poder lucir bien, hoy te presentamos 3 opciones elegantes con las que lucirás espectacular estas vacaciones.

3 modelos de bikinis con los que te verás elegante

Bikini clásico en tonos neutros

La elegancia es algo que va de la mano con la sobriedad en muchas ocasiones, por lo que un bikini clásico de dos piezas y en color neutro cumplirá con tus expectativas.

Los bikinis de un solo color transmiten elegancia|Pinterest

Opta por un traje de baño de corte tradicional, además de colores como el beige, el marrón, el oliva o el negro. Este tipo de tonos suelen fundirse con tu tono de piel, de forma armoniosa, sin crear demasiado contraste.

La imagen que puedes proyectar con los tonos neutros o tierra será natural, pulida y formal, además de que es una opción atemporal, es decir, no pasará de moda.

Top de escote cuadrado y cintura alta

Este es uno de los modelos favoritos de las tendencias de "poco esfuerzo" que siguen viéndose arregladas y chic. Se trata de una opción que mezcla un estilo femenino, pero también aporta cobertura al cuerpo, para que te sientas más cómoda.

Los bikinis de escote cuadrado y cintura alta dan más cobertura al cuerpo|Pinterest

El top de escote cuadrado brinda una estructura muy similar a la de un top deportivo. Mientras que la braga de talle alto recuerda a un estilo retro que te ayudará a estilizar tu figura de manera discreta.

Diseños con texturas

Si no te gustan los estampados llamativos, pero no quieres algo tan sobrio como un color sólido y plano, puedes elegir trajes de baño con texturas sutiles que elevarán tu look.

Los bikinis con textura en tonos clásicos resaltan sin dejar de ser elegantes|Pinterest

Los bikinis de tela de canalé o piqué añadirán dimensión visual y un aire lujoso, además de una vibra artesanal y relajada. Como se trata de un solo color, mantendrá la sofisticación.