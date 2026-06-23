La construcción de departamentos y casas pequeñas ha impulsado a las diferentes marcas a construir muebles que cumplan varias funciones dentro de un mismo espacio. Entre ellos destacan las mesas plegables, una alternativa que permite liberar superficie cuando no se utilizan y ponerlas cuando la familia se reúna para comer, como lo son estos 3 tipos que reemplazan el comedor tradicional en espacios con pocos metros cuadrados. Estas son las 3 alternativas de la cama para ganar espacio en la recámara y dormir cómodo.

Los expertos en diseños de interiores concuerdan en que las mesas plegables mejoran la circulación dentro de espacios pequeños. Además, facilita la adaptación de un mismo ambiente a distintas actividades cotidianas. Conoce las 4 ideas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.

Los 3 tipos de mesas plegables para reemplazar el comedor tradicional

1. De pared: Este tipo de mesas plegables permanecen completamente plegadas cuando no cumplen su función. Esto se logra mediante un sistema de bisagras; la cubierta desciende únicamente durante el momento de utilizarla y vuelve a colocarse contra la pared al terminar de comer y convivir en familia.

3 tipos de mesas plegables para reemplazar el comedor tradicional en espacios pequeños|IA

2. Consolas extensibles: Permanecen cerradas durante la mayor parte del tiempo con dimensiones similares a una mesa de recibidor. Algunos modelos son capaces de duplicar o incluso triplicar su longitud mediante extensiones internas. Estos mecanismos permiten adaptar el tamaño de la mesa según el número de comensales sin ocupar espacio adicional de forma permanente.

3. Con ruedas: Estos modelos equipados tienen ruedas y alas abatibles. Estas mesas pueden trasladarse fácilmente entre diferentes áreas de la casa y modificar su tamaño conforme cambia la actividad del día. Este tipo de muebles ofrece mayor flexibilidad dentro de departamentos pequeños porque permite reorganizar los espacios sin esfuerzo.

Cabe mencionar que las mesas abatibles de pared son las más económicas, ya que hay modelos que valen desde 1,800 pesos.