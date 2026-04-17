3 pedicures que estilizan tus pies para sandalias

Los diseos de pedicures pueden elevar tu look si se realizan adecuadamente y si eliges colores que te ayuden a estilizar tus pies, algo muy importante en esta temporada donde las sandalias son tendencia.

Hoy te presentamos algunas de las mejores ideas que puedes aplicar para lucir espectacular en la playa, la alberca o paseando por la ciudad. Además de que están a la moda y son prácticos, también pueden verse modernos y sofisticados.

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Los 3 pedicures que estilizan tus pies

Nude minimalista, para un efecto alargador

Los tonos beige, arena o rosa pálido, que tengan un parecido con el tono natural de tu piel, pueden ayudarte a eliminar el corte visual que existe entre el pie y los dedos.

Esto a su vez dara la apariencia de que tus piernas y pies son más estilizados y limpios, algo que lucirá perfecto al combinar con unas sandalias, sin importar su color.

Pedicure nude minimalista para estilizar los pies|Pinterest

Rojo clásico

Este es un color intenso, cuyo truco visual está en iluminar la piel. Al ser un tono tan vibrante, atraerá la atención hacia tus uñas y, por contraste, también hará que la piel del pie se vea mucho más suave y uniforme.

En resumen, el clásico rojo o alguna variante del mismo, aporta una elegancia instantánea, luz, sofiticación y también un toque atrevido.

Pedicure con uñas rojo clásico para estilizar los pies|Pinterest

Francesa micro o efecto delicadeza

Este tipo de diseños siempre han permanecido en tendencia, solo que esta temporada llega con un ligero cambio hacia la francesa de ala ancha tradicional, ya que ahora se aplica la versión micro.

Este look consiste en pintar la uña con una línea blanca muy fina en el borde, así evitarás que se vea pesada y también darás la ilusión de tener unos dedos más delicados y una estructura ósea mucho más fina.

Diseño de pedicure con uñas francesas micro para lucir elegante|Pinterest

Como consejo extra, manten tus pies bien hidratados y aplica una exfoliación casera al menos una vez por semana para que puedas resaltar su suavidad y elimines la piel muerta.

