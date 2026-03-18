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Los 5 colores de pedicure que son tendencia en Primavera-Verano

Las uñas de los pies por lo general pasan desapercibidas, pero esta temporada serán las protagonistas.

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Tu pedicura se verá muy bien.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Estamos a días de que llegue oficialmente la Primavera por lo que el mundo de la moda va cambiando y ya nos ha dado indicios sobre qué estará en tendencia. La ropa, los peinados, la manicura y la pedicura ya han marcado su rumbo.

A continuación, te vamos a contar sobre los colores en tendencia para utilizar en tu pedicura. Las uñas de tus pies suelen pasar desapercibidas, pero este año son protagonistas.

¿Cuáles son los colores de pedicure?

Pedicure con uñas color rojo

El color rojo es uno de los favoritos que ha llegado para quedarse por lo que es tendencia en la Primavera-Verano. Puedes pintar manos y pies del mismo tono para combinar. Verás cómo llamas la atención de todos.

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El rojo no pasa de moda.|Pinterest

Pedicure con uñas color azul cobalto

Otro de los colores es el azul cobalto que ha llegado al mundo de las uñas. Es un color que puedes usar tanto en manos como pies ya que puede elevar los estilismos por completo.

Pedicure con uñas color morado

Por otro lado, tenemos una pedicura elegante que se centra en el color morado, pero en versión pastel. Este estilo apuesta por la moda retro que hemos visto dentro y fuera de la pasarela, que te invita a llevar esta tendencia a tus pies con un pop de color lila tan sutil como divertido.

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El color morado es elegante.|Pinterest

Pedicure con uñas color marrón oscuro

El color marrón oscuro fue el protagonista de Otoño-Invierno, pero lejos de quedar como un color frío, es también protagonista de esta temporada ya que luce más que bien. Puedes acompañarlo por sandalias thong para resaltar tu pedicure de una forma sensual y clásica a partes iguales.

Pedicure con uñas color nude

Por último, tenemos este color sutil que crea un efecto natural, pero a la vez arreglado. Esta es una elección que elevará tu pedicure por completo al evocar minimalismo, disimular el crecimiento y, en definitiva, lucir ideales con cualquier look.

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Es una elección elegante.|Pinterest

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