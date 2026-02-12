Los mejores 3 peinados para cabello chino que serán tendencia desde marzo 2026

El cabello chino se ha convertido en uno de los más deseados, populares y extraordinarios que hay tanto en los hombres como en las mujeres, y esto deriva de la cantidad de estilos que estas personas pueden tener con un buen corte de pelo. Por tal motivo, aquí conocerás 3 peinados que seguramente serán tendencia en marzo del 2026.

Si cuentas con rizos en tu melena y estás buscando desesperadamente nuevos métodos para peinarlos, es fundamental que conozcas algunos trucos que puedes seguir para que tus peinados luzcan extraordinariamente bien no solo en reuniones laborales, sino también en salidas familiares o, bien, con ese ser que tanto quieres.

¿Cuáles son los mejores 3 peinados para cabello chino rumbo a marzo del 2026?

Ponytail Rizada: Se trata de uno de los peinados más simples que se pueden hacer si tienes el cabello chino, pues lo único que debes hacer es una coleta baja con acabado natural que es perfecto para distintos eventos a la luz del día, aunque también puede funcionar para momentos más serios como, por ejemplo, una boda.

Bun Alto: Este es un ejemplo perfecto en torno a un peinado elegante que se combina con la astucia del cabello chino. Aquí, debes recoger tu pelo en un chongo alto que dejará al descubierto la textura de los rizos, lo cual hará que se realice un efecto con volumen y estructura que llamará de inmediato la atención.

Pineapple con Pañuelo: Este tipo de peinados son rápidos, sencillos y fáciles de hacer, por lo que son perfectos para proteger a tus chinos del frizz. Aquí, lo que debes hacer es recoger tu cabello desde la parte más alta de la cabeza y dejar que los rizos caigan de forma libre, lo cual hará que su naturalidad sea espectacular.

¿El pelo chino será la tendencia en la moda del 2026?

Debes saber que los peinados para cabello chino están viviendo su mejor momento en estos primeros meses del año , y si bien estos cortes han realzado la belleza femenina, vale decir que en el apartado varonil han comenzado a hacerse populares gracias a la forma en cómo los hombres los presumen con los demás.