Kalimba manda CONTUNDENTE MENSAJE a Eugenio Derbez luego de que el actor hablara sobre su ex relación con Aislinn

Recientemente Aislinn Derbez compartió la noticia de que participará en una película junto a su ex pareja Mauricio Ochmann, esto causó sorpresa no solo en los seguidores de los actores, sino en el propio padre de Aislinn, quién no tardó en compartir su reacción, la cual compartió en su cuenta de instagram diciendo “No sé, no sé, ya no sé, me quedé igual que ustedes así de…¿qué sigue? ¿qué ahora saque un disco con Kalimba? o ¿que yo saque una línea de ropa con Sarah Bustani? ¿qué sigue, qué sigue?” .

¿Qué mensaje le envió Kalimba a Eugenio Derbez?

El intérprete de temas como “No me quiero enamorar”, “Se te olvidó”, “Duele”, “Sólo Déjate Amar”, entre otros hizo pública su reacción ante el comentario de Eugenio Derbez, destacado actor mexicano, protagonista de cintas como “Radical” y “No se aceptan devoluciones”. Fue a través de sus redes sociales que expresó: "Un disco no creo, pero si quiere puede cantar conmigo en Tijuana el 5 de junio en el Foro Jai Alai". Esto muchos lo consideraron como una forma de publicidad ya que actualmente el cantante continúa con una carrera activa en la industria musical. Por su parte, el video acumula muchos comentarios en los que los usuarios muestran que en efecto; les gustaría ver una colaboración musical de ambos.

¿Cuánto duró la relación de Kalimba y Aislinn Derbez?

La relación de la ex pareja fue muy breve ya que duró un mes aproximadamente, a pesar del cortó tiempo el enamoramiento fue intenso ya que el 2020 Kalimba declaró que le dedicó un álbum musical. “Todo mundo supo, bueno, anduve con Aislinn Derbez (...) Es preciosa y es una muy linda persona. "De hecho todo ese disco NegroKlaro, se lo escribí a ella. Ella lo sabe”, fue parte de la declaración del cantante. Por su parte, también mencionó que su relación finalizó cuando la hija de Eugenio Derbez decidió irse a una escuela en Nueva York, incluso el cantante mencionó que el vínculo era tan grande que la actriz buscó adelantar materias para volver lo más pronto posible, sin embargo Kalimba le mencionó que no podía hacer eso, pues prefirió darle prioridad a los estudios de Aislinn.

Hasta el momento ni Aislinn Derbez ni Eugenio han reaccionado al comentario de Kalimba, sin embargo los internautas se mantienen con entusiasmo ya que les gustaría ver a la ex pareja trabajando juntos.