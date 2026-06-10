3 peinados de lado desenfadados que son tendencia este junio

Los peinados que marcan tendencia durante junio de 2026 son principalmente la raya lateral y los estilismos asimétricos, dejando atrás el pulido extremo y abrazando la versión más desenfadada del cabello.

El reinado de la raya en medio llegó a su fin para ser reemplazado por los peinados laterales que han sido consolidados por estrellas de Hollywood como Sabrina Carpenter o Hailey Bieber, quienes lucieron recientemente volúmenes asimétricos y el cabello desplazado hacia un lado.

Los 3 peinados de lado que son tendencia en junio 2026

De acuerdo con los expertos, el secreto para llevar esta tendencia durante los días soleados no radica en acabados rígidos, geles pesados ni estructuras milimétricas.

La clave del éxito veraniego está en el toque desenfadado, que permite al cabello tomar sus texturas naturales, para que los mechones marquen el rostro de forma fluida y orgánica sin aparente esfuerzo.

Algunos de los looks más relevantes durante esta temporada y la forma correcta de conseguirlos en pocos minutos son:

El flippi side part

Peinado de lado para melenas medianas|Pinterest

Es ideal para las melenas cortas o medianas, y para quienes llevan un corte estilo lob o bob y quieren añadir volumen inmediato, rompiendo con la simetría tradicional.

Para conseguirlo, necesitas aplicar una raya lateral profunda donde las puntas del cabello se peinan hacia afuera de forma sutil y aérea.

Traza una raya bien marcada desde la altura de la ceja, seca el cabello usando una brocha redonda para crear un giro suave en las puntas y deja que la textura natural de tu melena actúe en el resto del pelo.

Trenza lateral

Idea de peinado de trenza lateral despeinada|Pinterest

Una trenza estilo espiga que cae suavemente sobre un hombro y tiene un acabado intencionalmente suelto.

Se consigue peinando todo tu cabello hacia un lado de forma ligera y tejiendo la trenza sin ejercer demasiada presión para así evitar la rigidez.

Semirecogido effortless

Peinado semirecogido de lado|Pinterest

Es el peinado perfecto para citas nocturnas o eventos especiales que requieren de un equilibrio entre sofisticación y frescura.

Crea ondas suaves en todo el cabello y deja las puntas rectas; después, lleva un lateral hacia atrás de tu oreja y sujeta la sección con pasadores.

