3 peinados fáciles para mujeres de 30 y 40 años con pelo largo suelto que te harán ver más joven

Si eres una mujer que tiene entre 30 y 40 años, además cuentas con el pelo largo y quieres traerlo suelto, aquí te diremos 3 peinados que te quedan súper bien y además te harán ver más joven. El cabello puede ser tu presentación ideal para llegar a cualquier sitio, especialmente si vas a la oficina, una fiesta u otro evento.

¿Cuáles son los 3 peinados para las mujeres con pelo largo?

Si eres tienes entre 30 y 40 años, pero tienes el pelo largo y te gusta llevarlo suelto, este peinado es para ti porque te hará ver más joven. Lo primero que debes hacer es dividir tu cabello por la mitad y separar dos secciones al frente; de igual manera separa el resto de tu melena con un pasador.

Lleva el cabello que apartaste hacia atrás y amárralo con una liga a la altura de tu nuca; posteriormente deberás rociar una capa de spray en el frente, esto para que te deshagas de los baby hairs o esos pelitos que brincan; y con ello mantendrás el peinado casi todo el día.

Al final peina tu melena para que tenga una apariencia lisa y sin friz; suelta el resto de tu pelo y cepíllalo, puedes estilizar o alaciar con las herramientas que más te guste u ocupes con regularidad.

Una opción es cepilla muy bien tu cabello y si tienes esa melena que llegue casi a la cintura, no tengas miedo de tenerlo suelto, cepíllalo bien, ponle cremas u otro producto para peinar y lúcelo sin pena, lo puedes adornar con piercings de pelo.

La tercera opción es cepillarlo, y hacer una diadema con una parte de tu cabello. Primero divide en partes iguales 2 mechones de la parte de enfrente de tu pelo y sujétalos con una pinza, con tus dedos índices a la altura de las cejas recórrelos y sujeta el tipo de chongo que se forma, coloca la pinza con su pincita.

Ahora enrolla los primeros dos mechones en espiral, cuando ya los tengas listos, recórrelos hacia atrás y haz un tipo de nudo, suelta el chongo que tenías y verás cómo cae tu melena, la cual se verá hermosa. Cepilla siempre antes de cualquier peinado.