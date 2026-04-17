A veces nuestro cabello se ve afectado por el frizz, aunque lejos de convertirlo en nuestro enemigo, podemos aplicar peinados estratégicos que nos den el marco adecuado para controlarlo.

Cuando la humedad o la textura de tu pelo estén rebeldes, deberás tomar en cuenta algunos de estos 3 peinados que no solo mantendrán cada mechón en su lugar, sino que también se ven intencionales y muy elegantes.

Los famosos y las adicciones: ¿Cómo afecta su entorno y su vida pública? Estos son algunos casos

Los 3 peinados perfectos para cabello con frizz

El sleek bun o chongo pulido

Este es el rey definitivo para ocultar el encrespamiento. Al usar un gel o una crema para peinar para estirar el cabello hacia atrás se elimina cualquier rastro de estática.

El truco está en usar un cepillo de cerdas mixtas para direccionar el pelo hacia la nuca y sellar con un poco de aceite de argán para un acabado brillante.

El chongo pulido es uno de los peinados ideales para el control del frizz|Pinterest

Trenzas de boxeadora

Las trenzas mantienen el cabello comprimido y bajo control desde la raíz hasta las puntas. Al estar entrelazadas con firmeza, el frizz quedará atrapado dentro del peinado, esto evitará que se expanda con la humedad del medio ambiente.

Las trenzas de boxeadora evitan que el cabello se esponje|Pinterest

En casos en los que los pelitos cortos o baby hairs salen volando en la parte superior, se puede aplicar un poco de fijador en un cepillo de dientes limpio y pasarlo suavemente sobre ellos para mantenerlos planos.

Coleta alta con burbujas o bubble ponytail

Ideal para cuando estás buscando un look divertido y moderno. Solo necesitas seccionar una coleta con varias ligas, lo que también creará puntos de control que evitarán que el cabello se esponje de más y de forma desordenada.

Peinado de coleta alta con burbujas para controlar el frizz|Pinterest

El truco y lo bueno de este estilo es que las burbujas no deben ser perfectas para lucir bien, es más, lo mejor es que tengan volumen natural entre liga y liga, esto les da un toque boho que favorece a cualquier outfit.

Estos tres peinados te harán lucir relajada, pero intencionada, y además te protegerán de las altas temperaturas al mantener el cabello lejos de tu rostro.