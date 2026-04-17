Los 3 peinados perfectos para cabello con frizz
Descubre cuáles son los 3 peinados perfectos para cabello corto que te ayudarán a controlar el frizz y cómo puedes aplicarlos en tu día a día fácilmente
A veces nuestro cabello se ve afectado por el frizz, aunque lejos de convertirlo en nuestro enemigo, podemos aplicar peinados estratégicos que nos den el marco adecuado para controlarlo.
Cuando la humedad o la textura de tu pelo estén rebeldes, deberás tomar en cuenta algunos de estos 3 peinados que no solo mantendrán cada mechón en su lugar, sino que también se ven intencionales y muy elegantes.
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Los 3 peinados perfectos para cabello con frizz
- El sleek bun o chongo pulido
Este es el rey definitivo para ocultar el encrespamiento. Al usar un gel o una crema para peinar para estirar el cabello hacia atrás se elimina cualquier rastro de estática.
El truco está en usar un cepillo de cerdas mixtas para direccionar el pelo hacia la nuca y sellar con un poco de aceite de argán para un acabado brillante.
- Trenzas de boxeadora
Las trenzas mantienen el cabello comprimido y bajo control desde la raíz hasta las puntas. Al estar entrelazadas con firmeza, el frizz quedará atrapado dentro del peinado, esto evitará que se expanda con la humedad del medio ambiente.
En casos en los que los pelitos cortos o baby hairs salen volando en la parte superior, se puede aplicar un poco de fijador en un cepillo de dientes limpio y pasarlo suavemente sobre ellos para mantenerlos planos.
- Coleta alta con burbujas o bubble ponytail
Ideal para cuando estás buscando un look divertido y moderno. Solo necesitas seccionar una coleta con varias ligas, lo que también creará puntos de control que evitarán que el cabello se esponje de más y de forma desordenada.
El truco y lo bueno de este estilo es que las burbujas no deben ser perfectas para lucir bien, es más, lo mejor es que tengan volumen natural entre liga y liga, esto les da un toque boho que favorece a cualquier outfit.
Estos tres peinados te harán lucir relajada, pero intencionada, y además te protegerán de las altas temperaturas al mantener el cabello lejos de tu rostro.