‘Las Alucines’, Lupita y Quesito, debutan como cantantes y las TUNDEN en redes sociales

"Las Alucines", Lupita Villalobos y "Quesito" Quezada, dieron el paso hacia una nueva etapa en su carrera como creadoras de contenido, al estrenar una canción junto a Daniela Rodrice. Pero, aunque buena parte de sus seguidores recibió con gusto el tema, también están recibiendo fuertes críticas en redes sociales.

Las influencers, quienes saltaron a la fama gracias a su podcast de comedia, se han encontrado en el centro de la polémica durante el último mes; luego de que asistieron a la boda de Un Tal Fredo, surgieron diversos rumores sobre su vida sentimental y Kass Quezada confirmó su separación reciente.

Critican a "Las Alucines", Lupita Villalobos y "Quesito", por su nueva canción

El 16 de abril "Las Alucines" y Daniela Rodrice dieron a conocer el producto de su nueva colaboración. Se trata del video musical de "Guiño Guiño", una canción de ritmo pegajoso con coreografía y que habla sobre expresarte libremente y sin prejuicios; es un concepto que surgió en el podcast de "Las Alucines" y que ya era conocido por sus fans.

La estética del video se inspira directamente en las culturas japonesa y coreana, especialmente esta última por el kpop. Cuenta con la aparición de otros influencers como Un Tal Fredo, Aarón Mercury e Isabel Fernández.

"En su cabeza se escuchó épico", "se quisieron ver muy kpopers y no les salió", "mejor nadota", "qué feos comentarios y también la música" y "¿a quién le gustará esa canción?", son algunos de los comentarios negativos que pueden leerse en redes sociales. "¿Cómo desveo esto?" y "qué horrible canción", dicen otras personas.

Buena parte de los comentarios hacen referencia a las "funas" con que recientemente han vinculado a "Las Alucines" y Un Tal Fredo. "Collab con los más funados", escribió un usuario fan de Daniela Rodrice, mientras otro manifestó: "alguien salve a Daniela de esas dos".

Sin embargo, la mayoría de las reacciones en el video original y las redes sociales oficiales de las creadoras de contenido son positivas; muchas personas las comparan con personajes como las "KPop Demon Hunters" e incluso con la estética de muñecas como Bratz.