Se fue el invierno y llegó la primavera, temporada en la que las flores vuelven a brillar y a esparcir sus olores, los cuales se pueden llevar a la casa con estos 3 perfumes de interior para la sala, los cuales transmiten paz y relajación en esta nueva estación. Estas son las 4 ideas para reemplazar la mesa de centro por opciones más modernas y elegantes.

Estas fragancias le darán un toque primaveral a tu hogar y eliminarán los malos olores del día. Son una buena opción para relajarte después de un día extenuante de trabajo, mientras respiras el fresco aroma de los perfumes recostado en uno de los sillones de la sala, los cuales puedes reemplazar por estas 7 opciones más aesthetic que los tradicionales.

Los 3 perfumes para sala

1. Azahar-mandarina: Esta fragancia es una de las favoritas para instalar en la sala, ya que la combinación de la flor y la fruta refresca no solo este espacio, sino cada rincón del hogar, según un artículo del portal Sensaodor.

3 perfumes de interior para la sala que transmiten paz y relajación en primavera|Pinterest

2. Lavanda: Uno de los perfumes que más se utilizan en interiores, ya que durante la primavera transmite calma y relajación, que es perfecto para que los habitantes del hogar descansen por un buen rato en la sala.

3 perfumes de interior para la sala que transmiten paz y relajación en primavera|Pinterest

3. Azahar: Este perfume desprende un olor dulce y cítrico con sabor a naranja y limón. El aceite que suelta la fragancia tiene propiedades relajantes, por lo que es una buena opción para instalar en la sala y olvidarse del mundo por un momento mientras se respira las notas del azahar.

3 perfumes de interior para la sala que transmiten paz y relajación en primavera|Pinterest

Cabe mencionar que en el mercado existen diferentes tipos de perfumes de interior que puedes instalar en la sala de tu casa o en otro rincón, como lo es en el baño. Puedes elegir desde velas aromáticas, difusores de varilla, en spray o inciensos, dependiendo de cada una de las necesidades de la vivienda.