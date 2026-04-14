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Los 3 colores pastel que lucen en pieles morenas frías y cálidas

Conoce cuáles son los 3 colores pastel que lucen en pieles morenas, sin importar si tienes subtonos fríos o cálidos, te harán brillr y destacar lo mejor

Estos son los colores pastel que más favorecen a las pieles morenas
Estos son los colores pastel que más favorecen a las pieles morenas|Pexels: Michelle Leman

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Los colores pastel son tendencia durante toda la temporada de primavera, esto se debe a que se asocian con la vida y la alegría. Conoce cuáles son los tonos que más favorecen a las pieles morenas y cómo llevarlos.

Antes de conocer las observaciones de los expertos, es necesario que identifiques qué subtonos tiene tu piel morena, si fríos o cálidos, así sabrás qué te quedará bien y qué no.

¡Trenzas espectaculares para lucir en tendencia esta primavera 2026!

Estos son los mejores 3 colores pastel para pieles morenas cálidas y frías

Para esta primavera 2026, los tonos pastel que dominan las tendencias están enfocados en iluminar la piel y crear contrastes suaves que realcen el brillo natural de las pieles morenas. De acuerdo con tus subtonos, lo que más puede favorecerte es:

Pieles morenas cálidas
Si tu piel tiene matices amarillos o dorados significa que eres de subtono cálido y los tonos que pueden realzar tu belleza de manera natural son:

Amarillo mantequilla: Es una de las tendencias más fuertes de este 2026. Un tono cálido que iluminará tu rostro sin competir con tu pigmentación.

El amarillo mantequilla es ideal para las morenas cálidas
El amarillo mantequilla es ideal para las morenas cálidas|Pinterest

Durazno pastel: Se trata de aquellas tonalidades en salmón o durazno que ayudan a realzar la piel morena cálida y aportar frescura. Al usarlos puedes lucir más radiante.

Los colores durazno dan un aspecto bronceado a la piel morena cálida
Los colores durazno dan un aspecto bronceado a la piel morena cálida|Pinterest

Beige arena: Es un color más neutro y en efecto pastel podrá darte looks sumamente sofisticados. Ideal para el estilo monocromático.

Pieles morenas frías
Si tienes subtonos rozados, cenizos o azulados, entondes eres fría y necesitas de alguno de los siguientes colores:

Azul cielo: Un clásico que está en tendencia este 2026 y destacará el contraste del cabello oscuro, además de dar claridad a las facciones.

El azul cielo favorece a las pieles morenas frías
El azul cielo favorece a las pieles morenas frías|Pinterest

Lavanda o lila: Los tonos malva son ideales para resaltar las pieles frías. Suavizarán tu expresión y te darán un toque moderno.

Los lavanda favorecen a las morenas con subtonos fríos
Los lavanda favorecen a las morenas con subtonos fríos|Pinterest

Rosa suave: Son colores que ayudan a neutralizar los matices grises de algunas pieles morenas frías y te ayudan a aportar vitalidad. Úsalos en atuendos o en maquillaje para elevar tu look.

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