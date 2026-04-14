Los 3 colores pastel que lucen en pieles morenas frías y cálidas

Los colores pastel son tendencia durante toda la temporada de primavera, esto se debe a que se asocian con la vida y la alegría. Conoce cuáles son los tonos que más favorecen a las pieles morenas y cómo llevarlos.

Antes de conocer las observaciones de los expertos, es necesario que identifiques qué subtonos tiene tu piel morena, si fríos o cálidos, así sabrás qué te quedará bien y qué no.

¡Trenzas espectaculares para lucir en tendencia esta primavera 2026!

Estos son los mejores 3 colores pastel para pieles morenas cálidas y frías

Para esta primavera 2026, los tonos pastel que dominan las tendencias están enfocados en iluminar la piel y crear contrastes suaves que realcen el brillo natural de las pieles morenas. De acuerdo con tus subtonos, lo que más puede favorecerte es:

Pieles morenas cálidas

Si tu piel tiene matices amarillos o dorados significa que eres de subtono cálido y los tonos que pueden realzar tu belleza de manera natural son:

Amarillo mantequilla: Es una de las tendencias más fuertes de este 2026. Un tono cálido que iluminará tu rostro sin competir con tu pigmentación.

El amarillo mantequilla es ideal para las morenas cálidas|Pinterest

Durazno pastel: Se trata de aquellas tonalidades en salmón o durazno que ayudan a realzar la piel morena cálida y aportar frescura. Al usarlos puedes lucir más radiante.

Los colores durazno dan un aspecto bronceado a la piel morena cálida|Pinterest

Beige arena: Es un color más neutro y en efecto pastel podrá darte looks sumamente sofisticados. Ideal para el estilo monocromático.

Pieles morenas frías

Si tienes subtonos rozados, cenizos o azulados, entondes eres fría y necesitas de alguno de los siguientes colores:

Azul cielo: Un clásico que está en tendencia este 2026 y destacará el contraste del cabello oscuro, además de dar claridad a las facciones.

El azul cielo favorece a las pieles morenas frías|Pinterest

Lavanda o lila: Los tonos malva son ideales para resaltar las pieles frías. Suavizarán tu expresión y te darán un toque moderno.

Los lavanda favorecen a las morenas con subtonos fríos|Pinterest

Rosa suave: Son colores que ayudan a neutralizar los matices grises de algunas pieles morenas frías y te ayudan a aportar vitalidad. Úsalos en atuendos o en maquillaje para elevar tu look.