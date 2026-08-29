3 plantas que NUNCA debes tener en la cocina si quieres evitar discusiones familiares, según el Feng Shui

La cocina es considerada uno de los tres pilares energéticos dentro de cualquier hogar, junto con la puerta principal y el dormitorio. En la filosofía milenaria del Feng Shui, este espacio representa salud, riqueza y sustento, por lo que las plantas que tenemos ahí deben ser cuidadosamente seleccionadas para no interferir con dichas vibraciones.

Si has notado que en los últimos días la atmósfera de tu hogar se siente pesada, o que surgen malentendidos y peleas absurdas a la hora de comer, el problema podría no ser la falta de paciencia. El verdadero causante podría ser un choque de elementos provocado por las variedades botánicas que elegiste para adornar tus repisas.

Las 3 plantas que nunca debes tener en la cocina según el Feng Shui

Si estás buscando renovar la decoración de la cocina para mejorar la energía, asegúrate de mantener estas 3 plantas completamente alejadas de esta habitación.

Los cactus y suculentas con espinas

Aunque son hermosos y de bajo mantenimiento, en el Feng Shui, las plantas con espinas tienen un significado contundente, ya que se cree que actúan como flechas envenenadas que cortan y fragmentan la energía que las rodea.

Las suculentas son plantas que no deberías tener en tu cocina|Pexels: Anna Khomutova

Colocar un cactus en la cocina irradia una vibración defensiva y hostil. El subconsciente de quienes cocinan procesa estas espinas como una amenaza visible, lo que detona un temperamento irritable y propicia que las conversaciones familiares terminen en disputas punzantes.

El bonsái con energía de crecimiento reprimido

Estos árboles miniatura son verdaderas obras de arte botánico, pero su esencia mística está ligada a la manipulación y la contención del crecimiento natural a través de cortes y alambres. Tener un bonsái en la cocina envía una señal de estancamiento y limitación al corazón financiero y nutricional de la casa.

Los bonsái no deben estar en la cocina, ya que significan sentimientos reprimidos|VIND

Plantas enfermas, secas o marchitas

Muchas personas cometen el error de dejar macetas con hojas amarillentas, plantas marchitas por el calor de la estufa o hierbas aromáticas que se secaron en el alféizar de la ventana. Las plantas muertas emiten una vibración densa conocida como Sha Chi o energía estancada.

