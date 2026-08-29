Tras el eclipse es momento de descansar y limpiar la energía, según la astrología

Luego de que la Luna alcanzó su plenitud y alcanzó el eclipse parcial pues comienza a menguar. Obtiene una pizca menos de luz que ayer por lo que al igual que ella es momento de descansar y limpiar la energía.

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Este es el momento ideal para poder apreciar el ciclo lunar durante las sobremesas de la noche. Es importante que realices cuidados que te favorezcan sobre todo este fin de semana.

¿Cómo manejar la energía en este fin de semana?

Tenemos que mencionar que la Luna menguante, en fase de Luna gibosa menguante, se mantiene en el signo Piscis y su órbita continúa siendo ascendente. Lo que debes tener cuenta es:

La Luna llegó a su plenitud por lo que tras ese suceso es momento de bajar el volumen, asimilar lo vivido y dejar que algunas cosas se decanten sin necesidad de sacar conclusiones precipitadas.

Es momento de fluir como las olas del mar, no tomes decisiones deliberadas, sino que debes detenerte a observar el camino recorrido y preguntarte: ¿necesito dar un paso atrás, seguir apostando por el mismo sendero o tomar una dirección completamente nueva?

Ten en cuenta que la Luna se encuentra vacía de curso, por lo que no es momento de forzar comienzos o tomar decisiones importantes. Es conveniente que descanses, ordenes las emociones y deja espacio para que aparezca lo que viene de forma natural. Piscis sabe hacerlo bien: no todo necesita una respuesta hoy.

Lo que se recomienda hacer es:

