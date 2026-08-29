Ideas DIY: Así de fácil puedes hacer una alcancía de cochinito con botellas de plástico

Las ideas DIY nos invitan a poder reciclar todos aquellos objetos que por lo general terminan en la basura. En este caso podemos transformar a las botellas de plástico en una increíble alcancía para tener ordenadas tus monedas.

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Esta es una idea económica y funcional por lo que no solo vas a cuidar tu bolsillo, sino que contribuirás a reducir los residuos plásticos. Además, esto no es todo ya que la alcancía ayuda a que se incorpore el hábito de guardar dinero y organizar las finanzas. Es una forma de enseñarle a los más pequeños sobre el cuidado del dinero.

¿Cómo realizar una alcancía de cochinillo?

Para realizar esta alcancía necesitas de objetos cotidianos como los envases de PET para poder reciclar la basura y cuidar el ambiente. Es una gran alternativa para comenzar un plan de ahorro personal sin gastar en accesorios costosos.

Ingredientes



Una botella de plástico limpia y seca

Tijeras

Pintura acrílica (opcional)

Pegamento líquido

Pinceles

Foami o cartón para las orejas y rabo

Cuatro tapas adicionales que servirán como patas

Ojitos decorativos

Estas alcancías son hermosas.|Pinterest

Paso a paso para la alcancía de cochinito

Tienes que lavar y secar perfectamente el envase plástico para poder eliminar cualquier residuo de humedad.

Luego toma una tijera o cúter para realizar un corte rectangular en el lomo de la botella para que sea la ranura de las monedas.

Pinta la botella por la parte de afuera con ayuda de pintura acrílica del colore que desees. Procura cubrir bien la superficie.

Pega las cuatro tapas en la base inferior para formar las patitas del cerdito y asegura su estabilidad.

Para el final tienes que decorar la tapa principal para que funcione como la trompa, dibuja los ojos con marcador o pégalos y añade orejas de cartón reciclado o foami cortado en forma de orejita.