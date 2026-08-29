Conoce la importante VENTAJA que podría cambiar el rumbo de la GRAN FINAL de MasterChef 24/7

Aunque no hubo una eliminación en la última gala de MasterChef 24/7, eso no implica que no haya sido determinante de cara a la gran final de la competencia, pues esta noche dos cocineras se enfrentaron por un importante beneficio que les dio una ventaja para el próximo domingo. ¿De qué se trata el vital poder? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

El primer reto de la noche consistía en la preparación de un mole por parte de los finalistas en compañía de cuatro ex participantes (Emmanuel, Daniela, Diego y Nora), los conductores (Claudia, Esmeralda, Antonio y Leslie) y cuatro fans.

Cabe señalar que la degustación fue distinta a todas las demás y es corrió a cargo de algunos de los Chefs que impartieron clases en la cocina oculta del Mundo MasterChef (Alfonso Coronado, Luis Chiu, Marcelo Hisaki e Iván Zavala), dos de los paladares más exigentes de México y las "Maestras del fuego" Isabel Carvajal y Lili Cuéllar.

El panel de comensales determinó que, con seis votos, el grupo azul liderado por Flor e Ixdit fuera el ganador, por lo que las finalistas se enfrentaron por una ventaja que será clave en la gran final del próximo domingo.

Este es el ÚLTIMO Reto que podrá darle a Flor o Ixdit una ventaja en la Final de MasterChef 24/7

Fue el Chef Poncho Cadena quien le reveló a las finalistas que la ganadora del segundo reto, el cual consistía en la preparación de una pasta rellena, tendrá 10 minutos extra de ventaja para el próximo domingo 30 agosto.

Cabe señalar que tras el reto de 20 minutos, los paladares más exigentes de México determinaron que Ixdit fuera la indiscutible ganadora, por lo que se ganó el tiempo extra en la gran final del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo 30 de agosto conoceremos al gran triunfador de MasterChef 24/7 y los cuatro finalistas de la competencia culinaria son Ixdit, Lancer, Flor y Claudia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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