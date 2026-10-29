3 ideas para hacer un llavero de Bob Esponja y sus amigos

Bob Esponja es una de las series animadas más emblemáticas y longevas de la televisión. Está ambientada en la ciudad submarina de Fondo de Bikini y sigue las divertidas aventuras de una esponja marina y su grupo de vecinos y amigos.

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El éxito de Bob Esponja se debe a una combinación única de humor absurdo, tramas ágiles y una galería de personajes entrañables que han logrado conectar con la audiencia infantil, pero también con el público adulto.

Manualidades en casa

En este marco, quienes siguen a Bob Esponja y sus amigos también incursionan en prácticas como las manualidades e ideas DIY a través de las cuales representan a sus personajes. El proceso creativo, e inspirado en esta serie animada, puede ofrecer una fuerte carga visual, expresividad y una paleta de colores increíble.

Las formas geométricas simples y exageradas de los protagonistas facilitan enormemente su representación en miniatura. Por lo tanto, las manualidades inspiradas en Bob Esponja son proyectos sumamente atractivos, divertidos de realizar y con un resultado final que despierta simpatía de inmediato.

¿Cómo hacer un llavero de Bob Esponja?

Es en este marco que, a continuación, te daremos a conocer 3 manualidades creativas con las que podrás aprender a hacer un llavero de Bob Esponja y sus amigos:

Llavero de Bob Esponja con porcelana fría

Materiales: Porcelana fría o arcilla polimérica en colores amarillo, marrón, blanco, rojo y negro; un palillo de dientes; una argolla con cadena para llavero; y barniz acrílico brillante.

Procedimiento



Modela un bloque pequeño de porcelana amarilla dándole forma rectangular y ligeramente esponjosa para simular el cuerpo de Bob. Añade una tira delgada de color marrón en la base para sus pantalones, y pequeños rectángulos blancos y rojos para la camisa y la corbata. Utiliza la punta de un pincel o un palillo para marcar los característicos agujeros por su cuerpo y dibuja con cuidado los grandes ojos azules y su sonrisa traviesa. Inserta un pequeño gancho de ojo en la parte superior antes de que se seque por completo. Una vez endurecida la pieza, aplica una capa de barniz para protegerla y colócale la argolla metálica.

Llavero plano de Patricio Estrella en fieltro

Materiales: Retazos de fieltro en color rosa brillante y verde claro con estampado morado; hilo y aguja; vellón sintético para rellenar; un marcador indeleble negro; y una argolla de llavero.

Procedimiento



Dibuja y recorta dos siluetas idénticas de Patricio Estrella sobre el fieltro rosa. Recorta también un pequeño triángulo de fieltro verde con detalles morados para simular su icónico short. Cose el short a la parte delantera de una de las siluetas de Patricio y borda o dibuja su rostro sonriente con el marcador indeleble. Enfrenta ambas siluetas de fieltro, cóselas por el contorno dejando una pequeña abertura, rellena ligeramente con vellón para darle volumen y cierra por completo. Por último, sujeta una cinta resistente en uno de sus brazos o en la cabeza para enganchar la argolla del llavero.

Llavero estético de Calamardo con plástico encogible

Materiales: Láminas de plástico mágico (o bandejas de plástico reciclado tipo PS); marcadores permanentes de colores (turquesa/celeste, azul oscuro y amarillo); una perforadora de papel; y la estructura metálica del llavero.

Procedimiento

