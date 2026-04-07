3 razones por las que deberías tener un tapete afuera de tu casa sí o sí, según el Feng Shui

El tapete es un elemento esencial en todo hogar mexicano, pues es utilizado como un objeto decorativo, ya sea en un cuarto, sala, recibidor y como lo es en este caso, afuera de la casa. Lo anterior va más allá de un adorno, ya que hay 3 razones por las que el Feng Shui recomienda instalarlos en esta zona. Así puedes reemplazar el de tu habitación por opciones más aesthetic.

María José Carrillo, experta en el Feng Shui, mencionó en entrevista para El Mueble que, aunque parezca detalle menor, el tapete es un accesorio importante en las casas mexicanas, como lo son los objetos que te rodean, pues cada uno tiene un mensaje diferente. Conoce estas 4 ideas de techo para tu patio y haz que tu hogar se vea más elegante y aesthetic.

Las 3 razones de por qué instalar un tapete fuera de la casa

1. Limpia la energía: Según la experta, las personas llegan a acumular preocupaciones o frustraciones en la calle o el trabajo durante todo el día, energía negativa que se adhiere a los zapatos. Es ahí donde entra la función del tapete, ya que limpia la suela y con ello todo mal para poder ingresar a la vivienda.

Una de las principales razones es que limpia las enegías negativas que las personas acumulan en el exterior.|Pinterest

2. Carta de presentación: El tapete afuera de la casa también funge como carta de presentación ante las visitas. Es decir, en este caso el elemento es visto como un objeto de decoración.

3. Transmiten energía: Los habitantes optan por poner tapetes con fotos o nombres de los integrantes de la familia, pero esta acción que está de moda no es la adecuada, ya que la experta lo asimila a que se pisa la cara de los seres queridos. En cambio, puedes elegir mensajes positivos que transmiten buena energía.

Cabe destacar que se recomienda comprar tapetes semicirculares, ya que son más positivos los de esta forma, pero sobre todo que esté nuevo y bonito, nunca deshilachado ni sucio.