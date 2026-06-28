Estas son 3 recomendaciones para que practiques yoga en casa

En ocasiones los espacios donde enseñan yoga no están al alcance por diferentes circunstancias o simplemente te agrada hacer las cosas a tu modo y en la comodidad de tu hogar. Por ello, los expertos te animan a seguir con esa iniciativa, sin embargo debes tomar en cuenta algunos aspectos… pues puede ser una práctica más peligrosa de lo que piensas.

¿Cómo puedo practicar yoga desde mi casa?

En general la práctica del yoga requiere de un espacio adecuado y de puntualizaciones al momento de exigir a tu cuerpo. Cada persona tiene límites y deficiencias en cuanto a su resistencia y soporte en cuanto a lo que el cuerpo está acostumbrado. Ante eso, se te recomienda avanzar poco a poco, pues puedes encontrar en el camino bienestar mental, flexibilidad y un mejoramiento de la fuerza.

Prepara un espacio seguro

La doctora en medicina, Johanna Goldfarb, indica que no solo se trata de un esfuerzo físico. La profesora de yoga certificada explica que se debe encontrar un lugar seguro, con silencio y ordenado. Esto es para poder moverte con seguridad, tal es el caso de un tapetito/colchoneta, situación que se traduce como lo necesario para no tener problemas. Incluso se anima a tener un cuadro visual adecuado, para enfocarse en esas imágenes a lo largo de las sesiones.

Ten cuidado con tus límites

Muy probablemente muchos se consideren lo suficientemente aptos para exigirse al máximo.Sin embargo, es importante cuidar algunas posturas que pueden presentar lesiones si se hacen mal. La propia doctora asegura que extensiones de espalda y algunas inversiones son mejor mantenerlas en un punto seguro. Tal vez se dominen en el futuro, pero al inicio es ir con total calma. Una recomendación práctica dictamina que cuando en un ejercicio alguna articulación duele o la exigencia supera el control de la respiración, es momento de detenerse y ajustar la rutina.

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Busca beneficios físicos y mentales

Esta disciplina no se trata de fortaleza física, exclusivamente, sino que es una herramienta bastante útil en la salud cerebral, la prevención del deterioro cognitivo y la demencia. Esta postura la sostienen las investigaciones de la American Heart Association y la doctora Nea Gothe - de la Universidad de Northeastern - agrega que esto podría preservar la materia gris. La práctica regular del yoga podría ser útil para conciliar mejor el sueño e incluso no ser crítico con tu propio cuerpo, según conclusiones de Harvard.