Los 5 cortes de pelo que te rejuvenecen después de los 70

Los 5 cortes de pelo que más ayudan a rejuvenecer después de los 70 años son el pixie largo texturizado, el bob en capas, el long bob a la clavícula, el soft shag y el boyfriend bob. Todos ellos tienen algo en común: aportan ligereza, enmarcan el rostro y crean una sensación visual de mayor dinamismo: algo que los expertos consideran clave para lograr una apariencia fresca y actual.

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Lejos de las antiguas reglas que imponían ciertos estilos según la edad, las tendencias actuales apuestan por cortes de cabello que respetan la textura natural del pelo y potencian los rasgos de cada mujer. La elección adecuada puede aportar volumen donde hace falta, suavizar las facciones y ofrecer una imagen sofisticada sin requerir un mantenimiento excesivo.

¿Cuáles son los 5 mejores cortes de pelo para rejuvenecer después de los 70 años?

Los estilistas coinciden en que los cortes con textura y movimiento suelen ser los más favorecedores para el cabello maduro. Estas son algunas de las opciones más recomendadas para rejuvenecer el rostro.



Pixie largo texturizado: mantiene volumen en la parte superior y laterales suaves que ayudan a destacar los pómulos y la mirada. Además, es práctico y fácil de peinar. Bob en capas: un clásico que nunca pasa de moda. Las capas ligeras aportan movimiento y ayudan a que el cabello luzca más abundante. Long bob a la clavícula: ideal para quienes prefieren conservar algo de longitud. Estiliza el cuello y aporta elegancia sin perder frescura. Soft shag: incorpora capas suaves y textura natural. Es perfecto para generar volumen y movimiento, especialmente en cabellos finos. Boyfriend bob: una versión moderna del bob que suele llevarse con un acabado ligeramente desenfadado. Ayuda a definir la mandíbula y aporta una imagen contemporánea.

La estilista estadounidense Sally Hershberger destaca que la textura es uno de los recursos más efectivos para revitalizar el cabello maduro y evitar que luzca plano o sin vida.

¿Qué características debe tener un corte de pelo para lograr un efecto rejuvenecedor?

Más allá del estilo elegido, los expertos señalan que existen ciertos elementos que ayudan a conseguir una imagen más fresca y armónica.



Capas suaves: aportan volumen y evitan el efecto de cabello pesado.

aportan volumen y evitan el efecto de cabello pesado. Movimiento natural: favorece una apariencia más dinámica y moderna.

favorece una apariencia más dinámica y moderna. Longitudes estratégicas: los cortes que terminan en la mandíbula o cerca de la clavícula suelen estilizar el rostro y el cuello.

los cortes que terminan en la mandíbula o cerca de la clavícula suelen estilizar el rostro y el cuello. Textura ligera: genera una sensación visual de mayor densidad capilar.

genera una sensación visual de mayor densidad capilar. Flequillos sutiles: pueden suavizar las facciones y dirigir la atención hacia la mirada.

La estilista de celebridades Jen Atkin ha señalado que los cortes que respetan la textura natural del cabello suelen ser los más favorecedores y fáciles de mantener, especialmente en etapas donde la comodidad y la practicidad cobran mayor importancia. Otros especialistas también recomiendan adaptar el corte al tipo de pelo y forma del rostro.