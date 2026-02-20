3 remedios caseros para eliminar a los caracoles y babosas de tu jardín de una vez por todas

Los caracoles y las babosas son plagas nocturnas que aparecen en los jardines para devorar hojas y frutos, dejando baba y agujeros horrendos por todos lados. Si has notado que estos molestos invasores rondan tus plantas , puedes deshacerte de ellos con remedios caseros fáciles de aplicar.

De acuerdo con la revista Architectural Digest, no es necesario recurrir a productos químicos, sino a ingredientes que seguro tienes en la cocina, como estos:



Usa café: el olor de este grano (delicioso) no les gusta, así que puedes utilizarlo como repelente natural colocando posos en distintas zonas del jardín. No te preocupes, no dañan tus plantas. Ajo: tampoco toleran su olor ni su sabor. Basta con esparcir pequeños trozos de ajo sin cáscara por el jardín para ahuyentarlos. Eso sí, ten cuidado porque el aroma es fuerte y quizá a ti tampoco te encante. Muévelos de lugar: tal vez no sea necesario exterminarlos. Puedes recogerlos con guantes o una pala y llevarlos a un parque cercano. Así proteges tu jardín sin sentirte culpable.

Los caracoles no son malos, pero se pueden comer las plantas de tu jardín.|(ESPECIAL/Canva)

La Universidad Estatal de Oregón también recomienda revisar constantemente tus plantas, elegir especies resistentes, eliminar posibles escondites y colocar cinta de cobre alrededor de las macetas para prevenir su aparición.

¿Qué significa que aparezcan caracoles y babosas en el jardín (también en lo espiritual)?

Si notas caracoles o babosas en tu jardín, puede significar que estás haciendo un buen trabajo con tus plantas, ya que has creado un ecosistema atractivo para distintos organismos. Sin embargo, también indica que otras plagas podrían encontrar refugio y alimento ahí.

Un caracol o babosa está ligado con la conexión con la naturaleza.|(ESPECIAL/CANVA)

En el plano espiritual, estos animales se asocian con la reflexión y la paciencia. Según TyC Sports, simbolizan la capacidad de avanzar sin prisa, con calma y valorando cada detalle del camino. Además, se relacionan con la conexión con la naturaleza, la protección y la fertilidad.