3 respiraciones diafragmáticas para bajar las pulsaciones y calmar el colon irritable
Descubre las mejores técnicas de respiraciones con el diafragma que te ayudarán a bajar las pulsaciones y a calmar los espasmos del síndrome de colon irritable
El Síndrome de Colon Irritable o intestino irritable es un trastorno gastrointestinal funcional estrechamente vinculado al estrés crónico, la ansiedad y las alteraciones del sistema nervioso.
La medicina contemporánea demuestra que el aparato digestivo alberga el sistema nervioso entérico, una red de más de 100 millones de neuronas que se comunica de forma bidireccional y constante con el cerebro.
Cuando experimentas tensión emocional, el cerebro activa el sistema nervioso simpático, elevando las pulsaciones cardíacas y liberando hormonas que alteran la motilidad intestina, provocando espasmos, dolor agudo, gases e inflamación.
Las 3 respiraciones diafragmáticas para bajar las pulsaciones y calmar el colon irritable
- La respiración coherente 5-5
Siéntate derecho o acuéstate boca arriba con una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen. Inhala aire por la nariz de forma suave durante 5 segundos, asegurándote de que la mano de tu abdomen sea la única que se eleve.
Sin pausar, exhala el aire por la boca de forma sutil durante otros 5 segundos, sintiendo cómo tu abdomen se desinflama. Sostén este ciclo continuo durante 3 minutos.
- La respiración 4-7-8 o sedante natural
Expulsa todo el aire de tus pulmones con un soplido.Inhala aire por la nariz silenciosamente durante 4 segundos expandiendo tu zona abdominal.
Retén el oxígeno dentro de tus pulmones durante 7 segundos. Finalmente, exhala el aire por la boca de forma sonora, haciendo un sonido de soplido, durante 8 segundos completos. Realiza 4 repeticiones consecutivas de este ejercicio.
- La respiración de fricción abdominal en 3 tiempos
Acuéstate en una superficie firme con las rodillas ligeramente flexionadas. Inhala profundamente por la nariz en 3 segundos, empujando intencionalmente tu abdomen hacia arriba como si fuera un globo.
Sostén el aire por 3 segundos. Exhala el aire por la boca de manera muy lenta en 6 segundos, permitiendo que el ombligo se hunda profundamente en dirección hacia tu columna vertebral.
Durante la exhalación, realiza un masaje circular sumamente suave con las yemas de tus dedos en el sentido de las agujas del reloj alrededor de tu ombligo y repite durante 3 minutos.