El Síndrome de Colon Irritable o intestino irritable es un trastorno gastrointestinal funcional estrechamente vinculado al estrés crónico, la ansiedad y las alteraciones del sistema nervioso.

La medicina contemporánea demuestra que el aparato digestivo alberga el sistema nervioso entérico, una red de más de 100 millones de neuronas que se comunica de forma bidireccional y constante con el cerebro.

Cuando experimentas tensión emocional, el cerebro activa el sistema nervioso simpático, elevando las pulsaciones cardíacas y liberando hormonas que alteran la motilidad intestina, provocando espasmos, dolor agudo, gases e inflamación.

Las 3 respiraciones diafragmáticas para bajar las pulsaciones y calmar el colon irritable

La respiración coherente 5-5

Siéntate derecho o acuéstate boca arriba con una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen. Inhala aire por la nariz de forma suave durante 5 segundos, asegurándote de que la mano de tu abdomen sea la única que se eleve.

Sin pausar, exhala el aire por la boca de forma sutil durante otros 5 segundos, sintiendo cómo tu abdomen se desinflama. Sostén este ciclo continuo durante 3 minutos.

Estos son los ejercicios de respiración que lidian con el colon irritable|Pexels: Polina Tankilevitch

La respiración 4-7-8 o sedante natural

Expulsa todo el aire de tus pulmones con un soplido.Inhala aire por la nariz silenciosamente durante 4 segundos expandiendo tu zona abdominal.

Retén el oxígeno dentro de tus pulmones durante 7 segundos. Finalmente, exhala el aire por la boca de forma sonora, haciendo un sonido de soplido, durante 8 segundos completos. Realiza 4 repeticiones consecutivas de este ejercicio.

Conoce cómo aliviar el colon irritable con las respiraciones de diafragma|Pexels: Kindel Media

La respiración de fricción abdominal en 3 tiempos

Acuéstate en una superficie firme con las rodillas ligeramente flexionadas. Inhala profundamente por la nariz en 3 segundos, empujando intencionalmente tu abdomen hacia arriba como si fuera un globo.

Sostén el aire por 3 segundos. Exhala el aire por la boca de manera muy lenta en 6 segundos, permitiendo que el ombligo se hunda profundamente en dirección hacia tu columna vertebral.

Durante la exhalación, realiza un masaje circular sumamente suave con las yemas de tus dedos en el sentido de las agujas del reloj alrededor de tu ombligo y repite durante 3 minutos.

